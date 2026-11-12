Talavera y Xi'an estrechan sus lazos culturales a través de la exposición sobre la dinastía Tang . - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio ha encabezado la jornada celebrada con motivo de la presentación de la exposición 'Chang'an bajo la dinastía Tang: una metrópolis cosmopolita, diversa y abierta', en el Centro Cultural El Salvador, que permite acercar a los talaveranos a una de las etapas más brillantes de la historia de China.

En el acto ha participado la delegación de Xi'an integrada por el secretario general adjunto del Gobierno Popular Municipal de Xi'an, Zhang Xuedong; el subdirector de la Oficina Municipal de Patrimonio Cultural de Xi'an, Feng Jian; el director del Museo de Xi'an, Li Yan; la jefa de la División de Museos de la Oficina Municipal de Patrimonio Cultural de Xi'an, Liu Xiaying, y el subdirector del Instituto de Conservación del Patrimonio Cultural y Arqueología de Xi'an, Zhao Fengyan, según ha informado el Consistorio de la Ciudad de la Cerámica por nota de prensa.

También han estado los concejales de Cultura, Enrique Etayo, de Promoción Economía, Javier Muñoz-Gallego, y la edil de Artesanía, Gelen Delgado.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que "la cultura es uno de los mejores puentes para acercar a los pueblos, compartir lo que somos y construir oportunidades de futuro", y ha puesto de manifiesto las conexiones existentes entre Talavera y China, especialmente a través de su tradición cerámica y de la importancia que ambas ciudades conceden a la conservación y difusión de su patrimonio.

En este sentido, ha recordado experiencias anteriores de colaboración, como la exposición de porcelana blanca de Dehua acogida en Talavera y la visita de ceramistas talaveranos a Jingdezhen, referente internacional de la cerámica. Dos iniciativas que han permitido compartir conocimientos, descubrir nuevas técnicas y estrechar relaciones entre profesionales de ambos territorios.

Por último, Gregorio ha destacado que este entendimiento con Xi'an debe servir para "impulsar proyectos concretos de colaboración, favorecer el intercambio de profesionales y promover iniciativas conjuntas en ámbitos como la conservación, la investigación y la difusión del patrimonio".

Asimismo, ha subrayado la importancia de que esta relación cultural tenga continuidad en las nuevas generaciones y llegue también a jóvenes, creadores y artesanos, abriendo nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

EXPOSICIÓN

La exposición dedicada a Chang'an, actual Xi'an, ofrece un recorrido por la vida de esta gran metrópolis durante la dinastía Tang (618-907), cuando fue uno de los principales centros políticos, económicos y culturales del mundo. Con una población cercana al millón de habitantes, Chang'an destacó por su carácter cosmopolita, su intensa actividad comercial y su capacidad para acoger a personas, productos y culturas procedentes de distintos lugares.

A través de diferentes escenas, el visitante puede descubrir sus mercados internacionales, las tabernas, la tradición del té, los espectáculos y las acrobacias, las actividades de ocio en sus alrededores, así como las viviendas y los objetos de la vida cotidiana. Un recorrido que permite comprender la riqueza de una civilización marcada por el intercambio entre Oriente y Occidente y por el espíritu de apertura de la antigua Ruta de la Seda.