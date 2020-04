Samuel L. Jackson, te lo pide en verso: "Quédate en tu p... casa"

MADRID, 2 Abr. (CulturaOcio) -

Mientras los casos de coronavirus continúan creciendo en todo el mundo, cada vez son más los actores que intentan usar su influencia social para convencer a la gente de que, por favor, se quede en sus casas. El último ha sido Samuel L. Jackson, que en el show de Jimmy Kimmel ha leído un cuento titulado "Quédate en tu jodida casa".

El carísmático actor apareció en una videollamada desde su casa, que había adornado para la ocasión con pósters de algunas de sus películas como Jungla de cristal 3, El último asalto o Fiebre salvaje y tras una breve aprovechó la ocasión para hacer una lectura del cuento infantil 'Go to To Fuck to Sleep', que acertadamente fue modificado para los tiempos del COVID-19 con el título 'Stay the Fuck at Home'.

Tal y como explica el actor que da vida a Nick Fury en el Universo Marvel, fue el propio autor del libro infantil Adam Mansbach, quien le envió una copia del poemario para niños modificado para tiempos de pandemia. Y el resultado ha sido una mezcla de blasfemias extremas mezcladas al ritmo de cancioncillas infantiles. Algo que sin duda concuerda con el carácter del actor, conocido entre otras cosas por la cantidad de 'Motherfuckers' que mete en sus diálogos.

"Quédate en tu jodida casa. Corona se está extendiendo, ésta mierda no es broma", leyó Jackson durante el programa. "No es hora de trabajar o deambular. La forma en la que puedes luchar es simple, amigo, quédate en tu jodida casa. Ahora, técnicamente no soy médico, pero sé que los hijos de puta escuchan cuando leo un poema".

"Así que aquí estoy. Sam Fucking Jackson, suplicándote: mantén tu culo en casa. Si deseas que las cosas vuelvan a la normalidad, no haya pánico. Sólo utiliza tu cúpula. Lávate las manos, deja de tocarte la cara y quédate en tu jodida casa", añadió con el ritmillo de los poemas para niños, haciendo un repaso de las principales medidas sanitarias para evitar el contagio de coronavirus".

Jackson es una de las muchas estrellas que está intentando utilizar su influencia en el público para advertir de los auténticos riesgos del coronavirus si se sigue extendiendo. Mientras que en países como España o Italia se declaró el estado de alarma hace semanas, en Estados Unidos la pandemia ha sido más reciente.