El sello Raíz Ecuador participa en el Conversatorio de Nueva Gastronomía de la AIBG

De izda. a dcha.: José Manuel Ávila, Cléo Costa, Pepa Muñoz, Rafael Ansón, Andrea García y Miguel Ángel Méndez. - CEDIDA

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

En el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará el próximo mes de noviembre en Madrid, la Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIBG) ha organizado, en colaboración con la Secretaría Pro Tempore, un Conversatorio sobre la gastronomía en los países iberoamericanos.

Bajo el título “La nueva gastronomía iberoamericana del siglo XXI en el camino a la Cumbre de Madrid”, diferentes expertos participaron en el encuentro para hablar de cinco aspectos fundamentales: la satisfacción, la salud, la sociabilidad, la solidaridad y la sostenibilidad.

El evento tuvo lugar en la Sala Cervantes de Casa de América, una institución referente en las relaciones entre España, América Latina y el Caribe. Su director, León de la Torre, fue el encargado de inaugurar el evento con unas palabras de bienvenida.

También presidió el acto el Secretario Adjunto Iberoamericano, Frederico Ludovice, quien resaltó que la gastronomía iberoamericana es actualmente la más importante del mundo: “Es una mezcla de culturas, que ha permitido fusionar materias primas de distintos continentes. La gastronomía del siglo XXI es fundamental para formar una Iberoamérica más próspera, no solo a nivel económico, sino también cultural”.

“Este conversatorio trata de visualizar que la nueva gastronomía iberoamericana del siglo XXI no se limita a la satisfacción, sino que debe ser también saludable y sociable, por un lado, y solidaria y sostenible por otro”, destacó Rafael Ansón, Presidente de AIBG, encargado de moderar la mesa de expertos.

Como representante del Ecuador participó el CEO y Chef de Ayawaskha Gastro y uno de los fundadores del sello de calidad gastronómica, cultural y turística Raíz Ecuador, Miguel Ángel Méndez quien habló sobre la satisfacción. “Somos embajadores de nuestros países en el mundo y somos parte fundamental del tejido económico y social. Necesitamos entender el origen de lo que comemos y transmitir credibilidad. Para mí, Madrid es, ahora mismo, el laboratorio iberoamericano gastronómico más grande del mundo”.

José Manuel Ávila, director general de la Fundación Española de la Nutrición, abordó la importancia de la alimentación en la salud. La gran diversidad de alimentos y un recetario único han hecho que Iberoamérica cuente con algunas de las dietas más saludables del mundo. Entre ellas, la dieta mediterránea, que destaca por su enfoque científico en la definición de sus bondades.

En referencia al aspecto social de la gastronomía, Cléo Costa, periodista brasileña y consultora especializada en turismo y gastronomía, ha explicado cómo la mesa funciona como un espacio de socializacion, donde se crean vínculos y se intercambian ideas, emociones y afecto. “En muchas culturas mediterráneas, el ‘tomar algo antes o después de comer’ tiene un valor casi ceremonial: es una excusa para reunirse, socializar y fortalecer relaciones”

La propietaria y chef del Qüenco de Pepa, Pepa Muñoz, quien también está al frente de la ONG World Central Kitchen en España, ha aportado su visión de la gastronomía solidaria. “La alimentación es lo más importante para el ser humano. En World Central Kitchen, es importante que cada plato sea equilibrado y hecho con productos de calidad. Allá donde vayamos, trabajamos con productos locales. Cocinamos su cocina, nos importa mucho su cultura gastronómica””.

En relación con la sostenibilidad, la venezolana Andrea García, directora de Marketing y Ventas en Infinito Delicias, ha compartido su experiencia en el impulso de proyectos gastronómicos sostenibles. “Nuestro gran reto es entender que la gastronomía no va de la cocina al plato: para que sea sostenible, se tiene que prestar atención a todos los sectores de la cadena de valor, desde la producción, la transformación y la logística hasta la cocina y el comensal”, señaló.