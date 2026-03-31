Semana Santa en Ecuador 2026: tradición, cultura y destinos para descubrir durante el feriado de abril

Interior de la Iglesia de la Compañía de Jesús, de estilo barroco construida a finales del S. XVII y terminada a finales del S. XVIII, está recubierta en su interior de pan de oro - Cedida

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecuador se alista para el feriado nacional de Semana Santa 2026, una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes del calendario, que este año se desarrollará del viernes 3 al domingo 5 de abril.

Este periodo de descanso de tres días consecutivos se perfila como una oportunidad clave para impulsar el turismo recibir visitantes interesados en vivir una experiencia que combina tradición, gastronomía y naturaleza en un solo destino.

Durante la Semana Santa, Quito ofrece un recorrido único por sus iglesias históricas, verdaderas joyas de la arquitectura colonial. Entre ellas destaca la Iglesia de la Compañía de Jesús, considerada una de las más impresionantes de América Latina por su interior recubierto en pan de oro, su fachada barroca tallada en piedra volcánica y la riqueza artística de sus retablos.

También sobresalen la Basílica del Voto Nacional, con sus torres neogóticas y vistas panorámicas de la ciudad; la Catedral Metropolitana, ubicada en la Plaza Grande y centro de importantes ceremonias religiosas; y la Iglesia de San Francisco, parte de uno de los complejos conventuales más grandes del continente.

Estos templos, ubicados en el Centro Histórico de Quito —declarada Patrimonio Mundial— se suman las agendas culturales de otras ciudades como: Cuenca, también declarada Patrimonio de la Humanidad, Riobamba y Loja, que convierten las calles en escenarios de fe y expresión popular con procesiones, conciertos sacros y visitas culturales durante la Semana Mayor.

A ello se suma la gastronomía típica de la temporada, encabezada por la fanesca, un plato emblemático preparado con granos andinos y bacalao, que dinamiza la oferta culinaria en mercados, restaurantes y hogares ecuatorianos.