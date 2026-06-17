Sergio Ramírez : “Un profesor tiene que ser un lector apasionado para enseñar a leer”

Coloquio OIE en Madrid - CEDIDA

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este martes, en la sede de la OEI en Madrid, se ha llevado a cabo un coloquio que analizó los principales hallazgos de un informe en el que se examinan los hábitos de lectura de los jóvenes en Iberoamérica.

Los jóvenes sí leen. ¿Pero cómo lo hacen? Esta fue la pregunta que guio el coloquio Más allá del mito sobre la lectura en jóvenes y adolescentes en Iberoamérichttps://edicion.europapress.net/Editor/Editor?handler=Altaa, a la luz de los hallazgos del informe Prácticas y percepciones de lectura en adolescentes y jóvenes en Iberoamérica, publicado en la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con la colaboración de CERLALC y AECID. El informe, publicado en enero de 2026, ofrece una mirada actual sobre estos vínculos y aporta insumos para el diseño de políticas y acciones educativas y culturales dirigidas a esta población.

Sergio Ramírez, escritor nicaragüense, ha celebrado los datos que registra el informe, al tiempo que ha remarcado el papel de los maestros en esta nueva realidad del panorama de la lectura en la región; pero ha advertido: “un profesor tiene que ser un lector apasionado para enseñar a leer bien”. Durante su intervención ha destacado también el papel de los nuevos formatos de creación de contenidos sobre todo en entornos digitales. [Ahora] “no se trata solo de escribir la historia, sino de representarla y llevarla a la pantalla”, ha remarcado.

Asimismo, ha apuntado que “el pensamiento crítico está presente en la literatura por medio de la ficción y con ella se fija la contradicción: no hay pensamiento crítico sin conflicto y sin contradicción. “Sin el pensamiento crítico que da la lectura, se es más vulnerable a la demagogia”, ha rematado.

“La lectura es un elemento fundamental para promover la salud mental en los chicos y chicas y hay que trabajar para que sea parte de las políticas públicas”, ha destacado Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, recordando que esta ha sido una de las apuestas más decididas de la organización, lo que se ha traducido en un acuerdo histórico con la Santa Sede y los ministros de la región.

“El informe trae datos sorprendentes, pero la primera y más básica es que los jóvenes leen lo que pasa es que no sabemos qué leen y cómo leen”, ha señalado, al tiempo que ha advertido que en la región “la práctica de la lectura aún está asociada a la clase social”.

Julia Higueras, periodista española y editora de la revista Anoche tuve un sueño, ha subrayado a propósito del rol de los medios que “los periodistas tenemos una gran responsabilidad de contar la realidad y la realidad ha cambiado, los formatos también y los medios deben evolucionar de esa mirada adulta”. “La lectura es la herramienta para que los sueños se hagan realidad; a los jóvenes les ayuda a llegar a ese lugar donde quieren estar”, ha destacado.

El coloquio ha contado con la moderación de Charo Izquierdo, periodista y directora de Enclave ODS del diario El Español, y se puede revivir íntegramente por medio del canal de YouTube de la OEI.