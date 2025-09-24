La serie ‘Mariliendre’ debuta mundialmente el 5 de octubre

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS)

Atresplayer Internacional ya ha puesto fecha al estreno mundial de la esperada ‘Mariliendre’, su nueva serie original, que consta de seis capítulos, y primer musical de la

plataforma de Atresmedia: el 5 de octubre.

Blanca Martínez Rodrigo es Meri Román, protagonista de la historia. La actriz está acompañada por Martin Urrutia, Omar Ayuso, Carlos González, Yenesi, Álvaro Jurado, Mariona Terés, Mariano Peña y Nina como el elenco principal de la ficción.

‘Mariliendre’ está producida por Atresmedia en colaboración con Suma Content. Montse García y Andrea H. Catalá son las productoras ejecutivas de la serie y Javier Calvo y Javier Ambrossi son los productores del proyecto. Por su parte, Javier Ferreiro es el creador, quien también fue guionista en ‘Vestidas de azul’, otra producción de Javier Calvo y Javier Ambrossi.*

En la serie, Meri Román (Blanca Martinez Rodrigo) era una reina de la noche gay de Madrid, pero de eso han pasado ya más de 10 años. Ahora, a sus 35, es una diva destronada que vive atormentada por su pasado y aburrida en su mediocre presente.

Tras la muerte de su padre, cuando Meri reconecta con su séquito de amigos gays, rememorando su pasado y los temazos musicales que marcaron aquella época, mientras intenta definir su caótica vida y su identidad.

La BSO de ‘Mariliendre’, una obra tan inesperada como inolvidable

‘Mariliendre’ ha estrenado también su banda sonora original, una obra que refleja con precisión y sensibilidad el universo emocional de sus personajes.

Está compuesta y producida por Pablo Lluch y Vic Mirallas, quienes han trabajado durante más de un año en la creación de un paisaje sonoro que acompaña y potencia la narrativa audiovisual.

Este proyecto marca el debut de Vic Mirallas en el ámbito de la música para imagen, una experiencia que ha abordado con entusiasmo y libertad creativa. Desde el estudio, Mirallas ha asumido el rol de arreglista y productor, interpretando múltiples instrumentos y desarrollando estrategias técnicas para lograr un sonido sofisticado y expresivo. “Teníamos que grabar una Big Band. Yo grababa la trompeta y el saxo, y luego añadíamos capas MIDI para conseguir el resultado deseado”, explica Vic, destacando el carácter artesanal y experimental del proceso.

Por su parte, Pablo Lluch ha vivido ‘Mariliendre’ como el proyecto más ambicioso de su carrera. “Pasé de hacer vídeos en casa a ser director musical de una serie, con toda la presión que eso implica”, comenta. Su enfoque ha sido emocional y colaborativo, encontrando en el estudio un espacio para explorar ideas, asumir riesgos y construir junto a Vic una banda sonora multifacética.

La colaboración entre ambos compositores ha sido clave para el resultado final. En el estudio, Lluch y Mirallas han compartido decisiones creativas, referencias estilísticas y una visión común: reflejar la búsqueda de identidad de Meri Roman a través de un viaje musical entre géneros. Cada personaje se convierte en un estilo, cada escena en una textura sonora que dialoga con la coreografía, el guion y la interpretación.

La banda sonora representa una aportación significativa al panorama de la música para televisión, combinando innovación técnica, sensibilidad artística y una profunda conexión con el relato. La serie ha conquistado corazones con su mirada honesta y vibrante sobre la identidad y la comunidad LGTBIQ+.