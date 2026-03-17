Shakira.- La Comunidad asegura que el concierto de Shakira es una "grandísima noticia" a pesar de no conocerse aún dónde se hará

Archivo - Shakira ha llegado a Barcelona con El Dorado World Tour. La colombiana ha aterrizado en la ciudad donde reside para entregarse a todos sus fans. Un concierto de lo más especial que se repetirá este sábado 7 de julio en Palau Sant Jordi - JAVIER GALVEZ - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha asegurado que el concierto de Shakira es una "grandísima noticia" aunque no se conozca aún dónde se realizará.

Así lo ha expresado de Paco tras la presentación del Plan Cultura en Metro 2026-2028, después de que 'Eldiario.es' haya publicado que Shakira anuncia que construirá "un estadio" para sus próximos conciertos en Madrid, como adelantó en una entrevista con RTVE. "El Iberdrola Music de Villaverde parece el mejor colocado para acoger las actuaciones", añade la publicación.

"Lógicamente, Shakira no va a anunciar algo de esta envergadura si eso no es así, pero todavía no se ha hecho público dónde será y no me cabe la menor duda de que lo sabremos muy pronto y lo celebraremos", ha añadido el consejero.

Asimismo, de Paco ha indicado que los detalles se irán conociendo "poco a poco" y ha subrayado que la visita de la cantante colombiana "completa y amplía" el concepto de hispanidad.

En este sentido, ha señalado que la capital es "el lugar de grandes eventos" y ha recordado que este fin de semana se celebrará la Fórmula E. Además, ha aclarado que Madrid también tendrá la Fórmula 1, la NFL, así como el concierto de Shakira.

Ante este anuncio, el consejero ha hecho hincapié en que los trabajos que están desarrollando para convertir la ciudad en "foco de la cultura" están funcionando, pues "Madrid se expande al mundo, pero el mundo también quiere venir a Madrid".

Por otro lado, ha garantizado que la ciudad está "preparada para todo" y ha destacado que acoger este tipo de macroeventos "potencian el humanismo y la relación entre las personas".