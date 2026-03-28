La Comunidad celebra los dos nuevos conciertos de Shakira en Madrid, "el lugar donde quieren venir todos los artistas"

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MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha celebrado el anuncio por parte de Shakira de dos nuevos conciertos para la residencia europea de la artista que tendrá lugar en Madrid, lugar "donde quieren venir todos los artistas y todo el público universal".

Así lo ha manifestado el consejero en declaraciones a los medios durante su visita a la recientemente rehabilitada Iglesia de San Sebastián, donde ha puesto en valor "la importancia de la música en español y de la industria de la música en español", algo que considera "fundamental para el desarrollo que está teniendo Madrid".

Producida por Live Nation España, esta residencia se celebrará en el estadio Shakira, un recinto temporal integrado en el Iberdrola Music con capacidad para más de 50.000 fans por noche. El estadio, diseñado por el estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG), introducirá por primera vez en España el formato internacional de residencia artística.

Con este nuevo anuncio, la cantante colombiana suma ya once conciertos en la capital para los que ha vendido 450.000 entradas en pocas horas. Los días 10 y 11 de octubre se sumarán a los recitales que ya ha anunciado la productora de la artista para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3 y 4 octubre.

Durante esos días, la ciudad acogerá una variedad de actividades como conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas bajo el nombre Es Latina.

Antes de la residencia en Madrid, Shakira continuará con su gira de 2026 con más fechas, entre ellas una actuación previamente anunciada en Brasil esta primavera. Será la artista principal del concierto 'Todo Mundo No Rio' en la playa de Copacabana Beach, en Rio de Janeiro, el 2 de mayo