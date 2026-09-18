Los conciertos de Shakira en Madrid disparan un 34% el precio medio de las reservas hoteleras, según Atrápalo

Residencia de Shakira en Madrid - RESIDENCIA DE SHAKIRA EN MADRID

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las 12 actuaciones que Shakira ofrecerá en Madrid y que reunirán a cerca de 50.000 fans cada noche en el recinto Iberdrola Music de Villaverde ha disparado un 34% el precio medio de las reservas hoteleras en la capital.

Según la plataforma de ocio y viajes Atrápalo, el número de reservas se mantiene estable durante esas fechas frente a las dos semanas previas a los conciertos, pero las reservas son de mayor valor.

"La primera residencia internacional de Shakira nos muestra un cambio en el perfil del viajero, que se muestran dispuestos a pagar notablemente más por su estancia en Madrid", ha asegurado el director de Producto y Operaciones de Atrápalo, Roberto Ramos.

Ante la llegada a Madrid de la gira de Shakira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', la plataforma ha lanzado un microsite (https://www.atrapalo.com/micro/Shakira/) donde se pueden adquirir entradas para los conciertos.