Cientos de personas durante el primer concierto de la residencia de Shakira en España, en el Estadio Shakira en el recinto Iberdrola Music, a 18 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Shakira regresa a España tras ocho años con una histórica residenci - Ricardo Rubio - Europa Press

GETAFE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha denunciado que los conciertos de Shakira han convertido a la ciudad en "el backstage" de su residencia, tras elevarse a 20.000 los asistentes que usan el municipio para entrar o salir del recinto Iberdrola Music.

La regidora ha criticado nuevamente que la localidad tenga que soportar las consecuencias de unos eventos sobre los que no tiene capacidad de decisión. A su juicio, "se ha borrado la ciudad de Getafe" y se han minusvalorado las necesidades de movilidad, tranquilidad, calidad de vida y el descanso de sus vecinos.

Insiste en destacar que esos 20.000 asistentes que atraviesan la ciudad --un desplazamiento relacionado con las restricciones de acceso al entorno del recinto para taxis, VTC y vehículos particulares, según ha expresado en otras ocasiones-- representan casi la mitad de las 50.000 personas que puede acoger el recinto.

Asimismo, también ha apuntado que hay particulares que han empezado a alquilar sus plazas de garaje en Getafe a quienes acuden a esos conciertos.

"Es una realidad, es una cuestión privada, y cada uno tiene que ver sus oportunidades de negocio. Pero precisamente se genera esa oportunidad de negocio porque hay algunos que han convertido, como le he dicho a la organización de manera directa, a Getafe en el backstage de la residencia de Shakira, y eso es tremendamente triste", ha subrayado.

ASEGURA QUE GETAFE ESTÁ "ATADA DE PIES Y MANOS"

En este sentido, ha asegurado que las nuevas mediciones realizadas por los servicios municipales han detectado niveles que constituyen infracciones calificadas como "muy graves" en la normativa local.

Hernández ha defendido que el Consistorio seguirá reclamando responsabilidades por unas afecciones que, según ha señalado, se han repetido durante los conciertos.

Además, ha avanzado además que el Gobierno municipal emprenderá todas las acciones que pueda por la vía legal, aunque ha advertido de que Getafe está "atado de pies y manos" porque no concede las licencias del recinto ni determina los dispositivos de seguridad y movilidad.

Según ha explicado, esas competencias corresponden a otras administraciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid, la Delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid.

Hernández ha señalado que las nuevas mediciones ya han sido remitidas al Ayuntamiento de Madrid y ha cuestionado la respuesta dada hasta ahora a los expedientes relacionados con anteriores incumplimientos. "Supongo que cada vez que lleguen a la mesa del señor Almeida -alcalde de Madrid-- las meterán en un cajón", ha afirmado.

Además, ha advertido de que las afecciones pueden continuar con nuevos eventos y ha citado el anuncio de un concierto de Halloween tras la residencia de Shakira. "Suma y sigue", ha concluido.