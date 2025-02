MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Shakira ha recibido el alta hospitalaria de la Clínica Delgado (Lima, Perú), tras ingresar este domingo por un dolor abdominal que le ha obligado a suspender el concierto que tenía previsto ofrecer el domingo 16 de febrero en la capital peruana, según ha anunciado el medio local 'Canal N'.

La cantante colombiana publicó un mensaje en sus redes sociales en el que anunció que no estaba en condiciones de realizar el concierto. "Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento", escribió este domingo la cantante en Instagram, donde ha explicado que por recomendación médica no podía ofrecer su concierto.

Shakira tiene este lunes otro concierto en Perú, pero todavía se desconoce si podrá realizarlo o también será suspendido. Según medios locales, sus fans siguen haciendo cola en el Estadio Nacional con la esperanza de que el segundo concierto se produzca. "Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible", afirmó la cantante en Instagram.

Los seguidores de Shakira han estado en las puertas del centro hospitalario y la cantante utilizó Instagram para agradecer el apoyo brindado. "Gracias a todos por sus mensajes de cariño. Me dan tanta fuerza. Los quiero con el alma", indicó.

La cantante colombiana llegó a Perú la madrugada del 15 de febrero y fue recibida por cientos de fans en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde saludó a algunos de los fans que le estaban esperando.