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MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Shakira ha anunciado tres nuevas fechas y suma ya nueve conciertos en el 'Estadio Shakira', que la artista levantará en el espacio Iberdrola Music en el ditrito de Villaverde de Madrid con motivo de su residencia europea. Las nuevas actuaciones tendrán lugar los días 2, 3 y 4 de octubre que se suman a las noches del 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre dentro de su gira 'Las mujeres ya no lloran', según ha anunciado Live Nation.

Las nuevas convocatorias se anuncian coincidiendo con el inicio este miércoles de la preventa de Santander Smusic, que se realizará por tramos: a las 10.00 horas se desbloqueará la preventa para las fechas del 25, 26 y 27 de septiembre; a las 10.30 horas estará disponible para los días 2, 3 y 4 de octubre; y el último tramo dará comienzo a las 12.00 horas, desbloqueando la preventa para las fechas del 18, 19 y 20 de septiembre.

La preventa de Live Nation, que se realizará este jueves, día 26 de marzo, respetará este mismo formato por tramos y mantendrá los mismos horarios. La venta general del 27 de marzo también se desbloqueará por tramos, pudiendose adquirir los tickets para las fechas 25, 26 y 27 de septiembre a las 10.00 horas; para los días 2, 3 y 4 de octubre a las 10.30 horas; y para los días 18, 19 y 20 de septiembre a las 12.00 horas.

Según la productora, el Estadio Shakira "será solo la punta del iceberg de un movimiento cultural, artístico y social" que pretende convertise "en un hito histórico". El Macondo Park, Macondito y todas las "sorpresas" que deparará la instalación que anunció el pasado 23 de marzo formarán parte de laa plataforma "para celebrar e integrar el arte en la vida cotidiana".

El Iberdrola Music se renombrará como recinto Macondo Park --en referencia a la novela 'Cien años de Soledad' de Gabriel García Márquez--, con 40 hectáreas y capacidad para 50.000 personas que servirán de escenario para las actuaciones antes, durante y tras los conciertos. Al margen de los nueve conciertos ya anunciados, habrá exposiciones, gastronomía, literatura y experiencias culturales comisariadas por Shakira. Los más pequeños tendrán también su lugar en 'Macondito', una experiencia pensada para los más pequeños que estará comisariada por los hijos de la artista colombiana Milan y Sasha.

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