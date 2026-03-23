VÍDEO: Shakira dará 6 conciertos en Madrid en un "estadio" ubicado dentro del Iberdrola Music y cada evento durará 12h

La artista Shakira dará seis conciertos dentro de su residencia europea en Madrid en el recinto Macondo Park en Villaverde (Madrid) - LIVE NATION

El "Estadio Shakira" congregará a 50.000 personas: "Muchos países pagarían, no multas, millones por un acontecimiento como este"

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La artista Shakira dará seis conciertos dentro de su residencia europea en Madrid, tras sumar tres fechas más en el espacio Iberdrola Music, en el distinto de Villaverde, los días 18, 19 y 20 de septiembre. Dentro del recinto se ubicará lo que los organizadores han denominado el "Estadio Shakira", que acogerá a 50.000 personas cada día.

Así, estos tres nuevos conciertos se añaden a los anunciados el viernes pasado -el 25, 26 y 27 del mismo mes-. Según han adelantado este lunes el presidente de Live Nation, Pino Sagliocco, y Agustin Pérez Torres, uno de los arquitectos del recinto, el "Estadio Shakira", que contará con 4 hectáreas y se ubicará dentro del recinto, diseñado específicamente para la ocasión por BIG-Bjarke Ingels Group.

En cada concierto, la artista será protagonista de una experiencia, 'Es Latina', que durará doce horas: desde el mediodía hasta la media noche del día que termine el espectáculo.

Respecto a las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien hizo un llamamiento para trasladar los conciertos a otro recinto porque el de Villaverde "sigue sin tener las condiciones necesarias", el presidente de Live Nation ha reiterado que es un espacio que ya ha sido hogar de citas como el festival Mad Cool y que estará "bien capacitado", para después añadir que no va a "entrar en lo que dice uno u otro".

Y en relación a la posibilidad de que la residencia de la cantante colombiana se amplíe hasta diez conciertos, tras deslizarlo el el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que Shakira no va a dejar a sus fans sin la posibilidad de vivir esta residencia. "Es cuestión de si ella está dispuesta a hacer 10 experiencias únicas", ha apuntado.

"MUCHOS PAÍSES PAGARÍAN NO MULTAS, MILLONES" POR LA RESIDENCIA

El espacio que va a acoger los conciertos de Shakira ha alojado, entre otros, al festival Mad Cool. El pasado septiembre, la jueza de Instrucción número 34 de Madrid abría un juicio oral contra el administrador único del Mad Cool y la propia mercantil por la presunta comisión de un delito contra el Medio Ambiente en relación al ruido generado durante la edición de 2023.

Sobre la posibilidad de recibir multas, el presidente de Live Nation ha asegurado que está "todo alineado" para la seguridad y que "muchos países pagarían, no multas, si no millones" por tener esta residencia.

"Muchos países del mundo que pagarían, no multa, pagarían millones y millones para poder tener un acontecimiento como este. Un acontecimiento como Shakira voy a decir que es 10 veces más importante que la Fórmula 1. Pero no entremos en esto. Tenemos que aprender un poquito más todos a ser agradecidos, como lo soy yo en este caso, de haber elegido España, para haberme permitido ser parte de este sueño", ha añadido.

IBERDROLA MUSIC SERÁ 'MACONDO PARK'

Para esta residencia europea de la artista colombiana, el Iberdrola Music se renombra como recinto Macondo Park -en referencia a la novela 'Cien años de soledad' de Gabriel García Márquez-, con 40 hectáreas que servirán de escenario para las actuaciones antes, durante y tras los conciertos.

Al margen de estas seis citas, habrá exposiciones, gastronomía, literatura y experiencias culturales comisariadas por Shakira.

EL arquitecto de este espacio ha asegurado que la colombiana ha participado en el diseño de Macondo Park, un lugar que no es permanente y que se montará y desmontará "en semanas". Así, ha asegurado que en la pista podrá llegar a haber 20.000 personas, mientras que en grada 30.000.

Sobre los costes del proyecto, Sagliocco ha asegurado que "no se están mirando" y ha defendido que es "una gran celebración de la vida".

Por otro lado, dentro del Macondo Park nacerá 'Macondito', una experiencia pensada para los más pequeños y que estará comisariada por los propios hijos de Shakira: Milan y Sasha.

Antes de la residencia en Madrid, la artista llevará 'Las mujeres ya no lloran World Tour' a países como Brasil. Será la artista principal del concierto Todo Mundo No Rio en la playa de Copacabana Beach (Rio de Janeiro), el 2 de mayo.

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