Shakira.- VÍDEO: Urtasun tras sentencia a favor de Shakira: "Nuestros inspectores de Hacienda cuentan con toda nuestra confianza"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación del programa ‘Cine Vecino’ en la sede del Ministerio de Cultura, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha dado a conocer esta iniciativa institucio - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha mostrado la confianza del Gobierno en los inspectores de hacienda después del fallo de la Audiencia Nacional que da la razón a la cantante Shakira en su litigio con la Agencia Tributaria en lo que se refiere al ejercicio fiscal de 2011 de la artista.

Según ha destacado, "todas las personas que trabajan y viven en España deben cumplir con sus obligaciones tributarias independientemente de su nivel de renta".

"Hay una política consistente por parte de nuestro Gobierno y de las administraciones de que todo el mundo tiene que contribuir a sus obligaciones fiscales. Nuestras inspectores de Hacienda cuentan con toda nuestra confianza para hacer las labores que corresponden para hacer cumplir ese mandato constitucional", ha recalcado durante una prensa para presentar el programa 'Cine Vecino', una iniciativa que pretende acercar el cine independiente a los municipios del ámbito rural en la sede del ministerio.

La Audiencia Nacional ha anulado la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 22 de julio de 2021 contra la cantante Shakira, relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Física e Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2011.

En el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal ha declarado que la resolución, que fue impugnada por la artista colombiana, no se ajusta a derecho.

Por ello, la Audiencia Nacional anula la resolución y con ella de los que trae causa y acuerda la consiguiente devolución de cantidades ingresadas a consecuencia de los mismos, más los intereses legales, con imposición de costas a la Administración.

"Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto", ha declarado la cantante tras la sentencia.

Shakira ha lamentado que aún así, durante casi una década, se le haya "tratado como culpable": "Se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes".

"Hoy esa narrativa cae, y lo hace con la fuerza de una sentencia. Mi mayor deseo es que este fallo sienta un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria", ha apuntado. La Audiencia Nacional precisa que la cuantía del litigio está tasada en más de 55 millones de euros.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/cultura/1088167/1/urtasun-defiend...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06