La SIP anuncia finalistas de su certamen a la Excelencia Periodística 2026

SIP - CEDIDA

MIAMI 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anuncia los trabajos finalistas de la edición 2026 del Concurso Excelencia Periodística, en el que participaron periodistas y medios de comunicación de América Latina, el Caribe, Norteamérica y España.

Los trabajos fueron seleccionados entre cientos de postulaciones que compitieron en las 13 categorías del certamen. El jurado, compuesto por miembros de la Comisión de Premios de la SIP, anunciará a en agosto a los ganadores y las menciones de honor.

La presidenta de la Comisión de Premios de la SIP, María Lorente, directora regional para América Latina de la Agencia France-Presse (AFP), destacó el extraordinario nivel de las postulaciones recibidas este año. “La calidad de los trabajos presentados fue verdaderamente excepcional. El Jurado enfrentó una tarea especialmente compleja para seleccionar a los ganadores, reflejo del talento, el rigor y la diversidad del periodismo que hoy se produce en las Américas”, afirmó.

Posteriormente la SIP dará conocer a las personas e instituciones ganadoras del Gran Premio Chapultepec, Gran Premio a la Libertad de Prensa, Gran Amigo de la Prensa y Ejecutivo/a del Año.

La ceremonia de premiación se celebrará durante la 82ª Asamblea General de la SIP que tendrá lugar en Bogotá, Colombia, del 22 al 25 de octubre de 2026.

Los trabajos finalistas en sus respectivas categorías son:

Periodismo en Profundidad, patrocinado por Clarín, Buenos Aires, Argentina.

- El precio del progreso: el lado oscuro de los minerales críticos en la Amazonía - Juan Torres, Bram Ebus, Arianna de Sousa-García, Natalie Barusso, Daniela Castro, Emily Costa, Fábio Bispo, Hyury Potter, Isabela Granados, Joseph Poliszuk, María de los Ángeles Ramírez, Laura Alcina y Jaap Van’t Kruist; Amazon Underworld, Colombia.

- Anatomía de un cerco - Gabriela Villarroel, Andrés Dimas, Saúl Hernández Alfaro, Elizabeth Arce, Alejandro Gómez, Diego Gómez, César Cortez, Cristian Flores; Focos TV, El Salvador.

- La barredora guinda: red de factureras de Adán Augusto - Valeria Nohemí Durán, Raúl Olmos, Lucía Vergara, Iván Cerón, Paola Calvo, Erick Retana, Emmanuelle Hernández, Ollin Rodríguez, Janine Bacquerie; Mexicanos contra la corrupción e impunidad, México.

Opinión, patrocinado por El Mercurio, Santiago, Chile.

- El domingo, Nisman va a estar muerto - Héctor Gambini; Clarín, Argentina.

- ¿Volver a Caracas? - Catalina Lobo-Guerrero; El País-América, Colombia.

- El negacionismo del stronismo frente a la evidencia científica en el Paraguay - Eduardo Quintana; Ciencia del Sur, Paraguay.

Entrevista “Alejandro Miró Quesada Garland”, patrocinado por El Comercio, Lima, Perú.

- “Rafael Palacios: escrito con el cuerpo” - Diego León Giraldo; Revista Bocas, Colombia.

- Arturo Pérez-Reverte con Hugo Alconada Mon: “Hay lugares de los que nunca se vuelve” - Hugo Alconada Mon; La Nación, Argentina.

- María Corina Machado: “La posición de Estados Unidos y otros aliados pesa en mi decisión de volver” - Boris Muñoz; El País-América, Estados Unidos.

Cobertura Noticiosa de Actualidad, patrocinado por Infobae.

- Serie: Brote de hantavirus en Ushuaia - Fabiola Czubaj, Fabián Marelli, Sofía Sandoval; La Nación, Argentina.

- Luta pelo luto: Famílias buscam, por anos, respostas sobre desaparecidos em São Paulo - Rebeca Cardoso Ligabue, Alfredo Henrique, Rebeca Ligabue, Rafaela Lima, Érica Montenegro, Gui Prímola, Lara Abreu, Ettore Chiereguini, Marco Galvão, Daniel Ferreira, Michael Melo, Rodrigo Freitas, Victor Sansil, Douglas Macedo, Fernanda Sousa, Fabio Leite, Márcia Delgado, Otto Valle, Olívia Meireles, Lilian Tahan; Metrópoles, Brasil.

- Serie: Empresas, crimen organizado y lavado de activos - Miriam Ramírez, Silber Meza, Daniela Guazo, Valente Rosas, Miguel Ángel Garnica, Liliana Pedraza; El Universal, México.

Periodismo sobre Medio Ambiente “Roberto Eisenmann Jr.” patrocinado por La Prensa, Ciudad de Panamá, Panamá.

- Serie: Terra do Meio - Ma. Cristina Ávila da Silva; Correio Braziliense, Brasil.

- Países Minados II - Sol Lauría, María Teresa Ronderos, Rigoberto Carvajal, Emiliana García, Mercedes Agüero R., Noelia Esquivel Solano, Ernesto Rivera, José Pablo Román Barzuna, David Chavarría, Hulda Miranda; Revista Concolón, Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y La Voz de Guanacaste, Panamá.

- Serie: SED: la otra cara del negocio agroexportador - Fabiola Torres López, Paul Tuesta Vargas; Salud con lupa, Perú.

Periodismo de Migración “Claudio Paolillo”, patrocinado por La Silla Rota, México.

- Ada and Her Family Fled El Salvador. She Died Alone in the New Mexico Desert - Lillian Perlmutter; Rolling Stone, Estados Unidos.

- Morir fuera de Nicaragua - Juan Carlos Bow; Confidencial, Costa Rica/Nicaragua.

- Crise na Venezuela aumenta ameaca a territorio Indigena em Pacaraima, Rafael Moro Martins, Bruno Kelly, Fernanda da Ecóssia, Cacao Sousa, Lela Beltrão, Mariana Greif, Talita Bedinelli, Eliane Brun, Rodolfo Almeida, Viviane Zandonadi; Sumaúma, Brasil.

Podcast, patrocinado por AFP, Agencia France Presse

- Angelina vuelve: la historia y las luchas de una bombera chiquitana - Jhulissa Michelle Nogales Cardozo, Mijail Miranda Zapata, Angelina Rodas Surubí, María Rosario Rodas Surubí; Muy Waso, Bolivia.

- Esto es Venezueling, desde Venezuela - Adriana Núñez Rabascall, Nicole Kolster; Venezuela.

- Involuntários: uma investigação sobre as comunidades terapéuticas - Hebert Lenin, Pedro Hugo, Evellyn Lima, André Bezerra - Rádio CBN João Pessoa, Brasil.

Fotografía, patrocinado por La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador.

- Serie sobre la tragedia del campamento de verano, Camp Mystic - Ronaldo Schemidt, Agence France Presse, Estados Unidos.

- Serie: Colombia golpeada por ataques antes de las elecciones - Santiago Saldarriaga Quintero; The Associated Press, Colombia.

- Aquí lloran en Guatemala los deportados de Trump - Carlos Barrera; El Faro, El Salvador.

Video, patrocinado por Fundación Carlos Freire, RioBamba, Ecuador.

- El Plateado: soldados resisten en una guerra sin tregua - Eduardo A. Contreras Monroy; Caracol TV, Colombia

- Río Colorado: la disputa por el agua en tiempos de sequía - Alejandro Melgoza Rocha, Omar Sánchez de Tagle, Íñigo Arredondo Vera, Paloma Lafuente Clark, Rubén Mondragón, Marcos García Alvarado, Williams Castañeda, Evelyn Alcántara, Erick Ruiz, Andrea Salinas, Luis Villegas; N+Focus /Vix-Univision, México

- Nuevas drogas: veneno más letal en Ecuador - Bessy Granja Barriga, Michael Rendón, Hernán Higuera; Ecuavisa, Ecuador.

Periodismo de datos, patrocinado por Grupo de Comunicaciones Corripio, Santo Domingo, República Dominicana.

- Archivos desclasificados - Bautista Otero, Ignacio Grimaldi, Nicolás Cassese, Mariana Trigo Viera, Aníbal Greco, Florencia Rodríguez Altube, Florencia Coelho, Gabriela Miño, Cinthia Savoy, Elfriede Suárez, Martín Pascua; La Nación, Argentina.

- Radiografía del poder: una cobertura interactiva para entender las elecciones del Perú en 2026 - Gisella Salmón Salazar, Lorena Obregón, Mayté Ciriaco, Héctor Villalobos, Armando Scargglioni C., Angela Peña, Marcelo Hidalgo; El Comercio, Perú.

- El dengue explota las bajas defensas de los gobiernos - Oscar Emilio Godoy, Jonathan Palma, Jorge Rodríguez, Breidy Hernández, Miguel Ángel Garnica; Connectas, México.

Ilustración e Infografía, patrocinado por El Tiempo, Bogotá, Colombia.

- Artemis II – Ezequiell Brahim, Diana Agustina Fernández, Candela Heredia, Valentina Ravera, Pablo Loscri, Nicolás Cassese, Héctor Villarino; La Nación, Argentina.

- Candidatos presidenciales - Juan Pablo Bravo Zamora; El Mercurio, Chile.

- Pesadilla americana: operativos del ICE- Leonardo Parra; CasaMacondo, Colombia.