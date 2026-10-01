Star Child 3001: la película de animación que propone un viaje al futuro

Star Child 3001 - Cedida

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS)

Un milenio después del nacimiento del Star Child, la humanidad ha conquistado el cosmos… pero aún no ha aprendido a comprenderse a sí misma. Alex Quiroga presenta su nueva proyecto, una película de animación que llega más allá con diferentes perspectivas.

En el año 3001, el universo es un entramado de colonias suspendidas en nebulosas, ciudades orbitando soles recién nacidos y civilizaciones híbridas donde lo biológico convive con inteligencias sintientes. La humanidad, orgullosa de su expansión interestelar, cree haber dejado atrás los misterios que marcaron su origen. Sin embargo, en una región remota del espacio profundo, un fenómeno imposible altera la estabilidad del cosmos: el Star Child despierta.

Desde una dimensión donde el tiempo es memoria y la materia es conciencia, el Star Child observa un universo que ha evolucionado sin comprender el sentido de su propio salto evolutivo. Su regreso no es un acontecimiento visible, sino una vibración silenciosa que atraviesa sistemas estelares, algoritmos cuánticos y organismos humanos. Nadie sabe qué significa su presencia: para algunos es un presagio, para otros una advertencia, para otros la manifestación de una inteligencia que supera cualquier definición.

Cuando un nuevo monolito aparece en una colonia interestelar, las tensiones políticas, científicas y espirituales se intensifican. Líderes, investigadores y entidades artificiales intentan descifrar el origen del objeto, sin sospechar que su aparición está vinculada al despertar del Star Child. A medida que el monolito altera la percepción del tiempo y la conciencia de quienes se acercan a él, la humanidad se ve obligada a confrontar una pregunta que había enterrado bajo siglos de progreso tecnológico: ¿qué significa evolucionar cuando el universo también está aprendiendo a despertar?

En esta odisea cósmica y filosófica, el Star Child no actúa como guía ni como juez, sino como un espejo. Su presencia revela que la verdadera frontera no está en la expansión hacia nuevas galaxias, sino en la capacidad de la humanidad para comprender la naturaleza de su propia conciencia. El viaje que comienza no es hacia el exterior, sino hacia la profundidad de aquello que define lo humano en un universo que empieza a ser consciente de sí mismo.