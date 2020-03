Star Wars: Rosario Dawson será Ahsoka Tano en la temporada 2 de The Mandalorian

MADRID, 21 Mar. (CulturaOcio) -

Ahsoka Tano, la popular Padawan de Anakin Skywalker en 'Star Wars: The Clone Wars', saltará a la imagen real. La actriz Rosario Dawson interpretará a la pupila del caballero Jedi en la segunda temporada de 'The Mandalorian' en Disney+. Será la primera aparición del personaje en una producción live-action de la saga.

Según informa Slashfilm, los nuevos episodios de la popular serie protagonizada por Pedro Pascal contarán con la guerrera Jedi, uno de los personajes más populares y queridos de la franquicia 'Star Wars'. Precisamente Dave Filoni, cocreador del personaje, es director, guionista y productor de 'The Mandalorian', lo que hace que no sea extraño que quiera recuperar a la valiente Padawan.

Precisamente ahora Ahsoka Tano está siendo noticia por el estreno de la séptima y última temporada de 'The Clone Wars', que está emitiéndose en Disney+ desde febrero en Estados Unidos. No obstante, la noticia hay que tomarla con cierta precaución, puesto que ni Disney ni Lucasfilm han confirmado nada hasta el momento.

Desde que conquistase el corazón de los fans, son muchos los seguidores que han pedido traer a una producción en imagen real a Ahsoka Tano. En 2017, precisamente, un fan en Twitter lanzó una petición para que la actriz de 'Daredevil' se convirtiese en la joven guerrera, algo que parecía ilusionarle a la intérprete, puesto que respondió entusiasmada: "Ummmm... sí, ¿por favor?"

La primera temporada de 'The Mandalorian' y la última de 'The Clone Wars' estarán disponibles en Disney+ en España a partir del 24 de marzo. Ambas ficciones se emitirán de forma semanal, siguiendo el plan de estrategia de la plataforma no lanzar todos los episodios a la vez.