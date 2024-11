Sylvester Stallone compara a Donald Trump con Rocky y George Washington: "Es un personaje mítico"

MADRID, 15 Nov. (CulturaOcio) -

El resultado de las elecciones estadounidenses no dejó indiferente a nadie y mientras que muchas personalidades de Hollywood y distintas celebridades se han pronunciado en contra de Donald Trump, otras voces se han alzado a favor del presidente electo. Así, Sylvester Stallone no ha dudado en comparar al político con uno de sus más icónicos personajes, Rocky, además de con el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington.

"Estamos en presencia de un personaje realmente mítico", expresó el actor, presentando a Trump en la American First Policy Institute Gala, tal como recoge C-SPAN. "Me encanta la mitología. Y este individuo no existe en este planeta. Nadie en el mundo podría haber conseguido lo que él, así que estoy impresionado", apuntó.

Ya al inicio del discurso, Stallone había comparado al presidente electo con una figura tan mítica como Rocky Balboa, recordando los primeros compases de la película que protagonizó en 1976 y que daría lugar a una exitosa saga. El actor y director hizo referencia al momento en el que la cámara pasa de enfocar la imagen de Jesús que preside el ring al boxeador siendo golpeado.

"En ese momento, él era un elegido y así fue como comencé el viaje: algo iba a suceder, este hombre iba a pasar por una metamorfosis y cambiar vidas, al igual que el presidente Trump", proclamó.

"Solo diré esto, y lo digo en serio. Cuando George Washington defendió su país, no tenía ni idea de que iba a cambiar el mundo", señaló Stallone antes de equiparar a Trump con un "segundo George Washington". Al acabar este discurso, el político subió al estrado al son de la canción de Lee Greenwood 'God Bless the USA' y estrechó calurosamente la mano del intérprete.