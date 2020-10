Sylvester Stallone pone voz a Rambo en Mortal Kombat 11 Ultimate

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

El próximo videojuego de la franquicia Mortal Kombat, la remasterización del 11º juego, seguirá con la tradición de presentar a personajes de otros universos, como ya hizo con Jason Vorhees, Robocop o Terminator. El último de ellos es John Rambo, el mítico soldado, que además contará con la voz de Sylvester Stallone.

Así lo anunció Sony recientemente. Rambo se unirá a Scorpion, Sub-Zero, Raiden y el resto de combatientes del torneo Mortal Kombat en la próxima edición del juego, que también incluirá a dos viejos conocidos de la franquicia, Mileena y Rain.

Your worst nightmare comes to MK11 Ultimate. Sylvester Stallone voices Rambo in the definitive version coming to PS5 and PS4: https://t.co/A3HaCPBWQ8 pic.twitter.com/PVC5oTzDHA