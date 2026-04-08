El Teatre Principal acogerá un concierto para conmemorar la contribución militar española a la independencia de EEUU

Concierto de la Comandancia General de Baleares por la contribución española a la independencia de EEUU en el 250º aniversario. - MINISTERIO DE DEFENSA

PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma será el escenario de un concierto para rememorar la contribución militar de España a la independencia de EEUU por su 250 aniversario.

El evento tendrá lugar el próximo 14 de abril, a las 19.00 horas y el concierto estará presidido por el comandante general de Baleares, Ricardo Esteban Cabrejos, según ha informado el Ministerio de Defensa en una nota de prensa.

La música correrá a cargo de la Unidad de Música de la Comandancia General de Baleares, con músicos de la Unidad de Música de la Comandancia General de Melilla, la Banda de Guerra de la Brigada Canarias XVI y alumnos del Conservatorio Superior de Música de Baleares.