La 2ª temporada de The Mandalorian ya tiene fecha de estreno en Disney+

Publicado 05/02/2020 14:40:33 CET

The Mandalorian se estrenó el pasado noviembre convirtiéndose en uno de los éxitos de la temporada y el título estrella de Disney+. Rápidamente la serie renovó por una segunda temporada, de la que ya se conoce su mes de estreno.

La temporada 2 de The Mandalorian se lanzará en octubre de 2020, tal como reveló el CEO de Disney, Bob Iger, durante una reunión con inversores. Lucasfilm parecía saber con antelación que The Mandalorian se convertiría en un éxito, ya que el equipo estaba trabajando en la segunda entrega desde julio de 2019, Cuando debutó la primera temporada, los nuevos episodios ya estaban en producción. Así la plataforma de streaming podrá intercalar la serie de Star Wars con The Falcon and The Winter Soldier de Marvel, que llegará en agosto de 2020, y WandaVision, que se estrenará en diciembre de 2020.

Sin una nueva película de Star Wars prevista hasta diciembre de 2022, las series de Disney + serán la atracción principal durante los próximos años. Entre ellas, destacan los títulos centrados en Cassian Andor y Obi-Wan Kenobi.

Tal y como acostumbra Lucasfilm, los detalles sobre la temporada 2 de The Mandalorian son escasos, pero según se informa presentará personajes de la trilogía original y le dará al villano Moff Gideon un papel más importante. Los fans más ansiosos tendrán que esperar hasta la Star Wars Celebration en Anaheim, que tendrá lugar en agosto, para conocer más detalles. Esa convención podría ser el lugar ideal para lanzar algunos materiales promocionales así como el tráiler.

La primera temporada de The Mandalorian, que constó de ocho episodios, terminó con Din Djarin descubriendo la misteriosa especie verde a la que pertenece el bebé Yoda. Sin embargo, hubo muchas historias que quedaron en el aire, como la identidad de la criatura y su historia de origen. Pedro Pascal volverá a interpretar su papel de Din Djarin. Además, Gina Carano interpretará a Cara Dunne y Carl Weathers será Greef Karga. También se espera el regreso de Giancarlo Esposito como el villano Moff Gideon y Emily Swallow.