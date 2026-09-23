Tenerife impulsa la aplicación de la Inteligencia Artificial al Carnaval y la moda

Fotografía con los integrantes del proyecto del Centro de Alto Rendimiento de Empresas IA para Diseñadores de Carnaval y Moda con EOI - Cedida

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Sep. (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), y la Escuela de Organización Industrial (EOI) ponen en marcha el Centro de Alto Rendimiento de Empresas IA para Diseñadores de Carnaval y Moda, una iniciativa dirigida a profesionales, autónomos y trabajadores de pymes, con especial atención al diseño, la moda, el Carnaval y las industrias creativas.

El programa permitirá conocer y aplicar las posiblilidades que ofrece la inteligencia artificial en las distintas fases del proceso creativo y empresarial: desde la investigación de tendencias, la conceptualización y el diseño hasta la confección, visualización, comunicación, marketing y desarrollo de nuevos modelos de negocio.

La formación presencial se desarrollará del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026, en horario de 15:00 a 21:00 horas, en el Centro Integrado de Formación Profesional CIFP Las Indias, en Santa Cruz de Tenerife. A través de una metodología eminentemente práctica, los paticipantes podrán experimentar con distintas aplicaciones de IA y trasladarlas directamente a su actividad profesional.

Los contenidos incluirán una introducción a la IA generativa y local; el uso de herramientas de IA; la investigación y anticipación de tendencias; la creación de moodboards; el diseño asistido por IA y sus aplicaciones en moda, confección y producción; la generación y visualización de imágenes; el branding y marketing digital; y la innovación aplicada al desarrollo de proyectos y modelos de negocio.

Inteligencia Artificial al servicio del talento

El consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina Hernández, destaca que esta iniciativa permitirá acercar nuevas competencias a los profesionales de la isla y mejorar su capacidad para incorporarlas a proyectos y empresas:

“La transformación tecnológica está cambiando las competencias que necesitan nuestros profesionales y nuestras empresas. Con este programa queremos ofrecer herramientas útiles y accesibles que puedan trasladarse a proyectos reales, generar nuevas oportunidades y reforzar el talento que tenemos en Tenerife”.

Por su parte, el consejero insular de Innovación, Investigación y Desarrollo del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez Díaz, pone el foco en la capacidad de la tecnología para potenciar la creatividad y la identidad de la isla:

“Tenerife cuenta con un enorme talento creativo vinculado al Carnaval, la moda y el diseño. La inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para ampliar esa capacidad creadora, mejorar procesos e impulsar qla innovación en nuestras industrias que forman parte de nuestra identidad y que también tienen un importante potencial económico”.

El director de Programas de la Escuela de Organización Industrial (EOI), Luis Sánchez Henríquez, subraya que el modelo CARE está concebido para que los conocimientos adquiridos tengan una aplicación directa y continuidad más allá de las sesiones formativas:

“La metodología CARE combina formación intensiva y acompañamiento personalizado para que el aprendizaje no termine en el aula. El objetivo es que cada participante pueda aplicar las herramientas adquiridas a un proyecto profesional concreto y hacerlo evolucionar con el apoyo de especialistas”.

Formación intensiva y acompañamiento personalizado

Tras la semana de formación presencial, los participantes continuarán trabajando durante aproximadamente un mes y medio en sus proyectos. Para ello, dispondrán de 20 horas de mentoría individualizada, orientadas al seguimiento de cada iniciativa y al asesoramiento especializado en función de sus características y necesidades.

El itinerario se completará con talleres transversales opcionales sobre IA, automatización, productividad, herramientas digitales y marketing. El programa culminará con una Jornada de Inspiración y Clausura, en la que los participantes compartirán los proyectos y soluciones desarrollados.

Veinte plazas para profesionales de Tenerife

El programa ofrece un máximo de 20 plazas. Para participar será necesario residir en Tenerife y trabajar por cuenta ajena en una pyme o ejercer como profesional autónomo, de acuerdo con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Aunque la iniciativa presta especial atención al diseño, la moda, el Carnaval y las industrias creativas, no será impresdindible pertenecer a estos sectores ni tener conocimientos previos de IA.

En el proceso de selección se valorará la experiencia profesional o emprendedora; el interés por desarrollar proyectos empresariales, creativos o de innovación; la motivación por incorporar la IA a la actividad profesional; y el compromiso de participación activa.

La formación será gratuita y estará cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus y el Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife.

Toda la información sobre requisitos e inscripción está disponible en la página oficial de EOI.