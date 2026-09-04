TEON regresa a Madrid con Casa Ecuador y consolida un nuevo modelo de economía

CARTEL DEL EVENTO - Cedida

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La institución internacional fundada por el empresario Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico, VI Marqués de Lises, ha proyectado al Ecuador ante audiencias internacionales, generando un valor publicitario estimado superior a los US$100 millones y un impacto turístico potencial de hasta US$260 millones.

Actualmente, TEON trabaja con Deloitte y Dentons en la estructuración de modelos que buscan convertir el patrimonio natural y cultural de las naciones en inversión, empleo y desarrollo económico.

TEON (The Embassy of Nature) regresará a Madrid del 9 al 12 de septiembre, durante la semana del Gran Premio de España de Fórmula 1, para presentar su agenda global de capitalismo cultural y la evolución internacional de Casa Ecuador: de plataforma de promoción del país a laboratorio de un nuevo modelo económico que busca convertir la naturaleza, la cultura y la identidad en activos estratégicos para las naciones.

Fundada en 2023 por el empresario, cineasta y explorador ítalo-ecuatoriano Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, VI Marqués de Lises, la institución internacional TEON trabaja bajo un mandato internacional con Deloitte para estudiar, estructurar y validar sus modelos, con el objetivo de llevar próximamente al mercado su primer producto de capitalismo ambiental.

El equipo de Deloitte responsable del proyecto está integrado por socios y especialistas de máximo nivel, con décadas de experiencia en banca comercial, banca de inversión, mercados financieros, sostenibilidad, sector público y organismos multilaterales. Sus trayectorias incluyen antiguas responsabilidades en la dirección general de BID Invest y en la División de Mercados Financieros del Banco Interamericano de Desarrollo, junto con el liderazgo de iniciativas de impacto social y ambiental en América Latina.

TEON cuenta además con la asesoría de Dentons, una de las mayores firmas legales globales, para desarrollar la arquitectura jurídica internacional que respalde estas iniciativas.

El primer proyecto de TEON, Casa Ecuador, nació en París durante los Juegos Olímpicos de 2024 con el acompañamiento institucional de Ivonne A-Baki, entonces embajadora del Ecuador en Francia y recientemente nominada por el Reino de Tonga como candidata a secretaria general de las Naciones Unidas.

Posteriormente, Casa Ecuador ha estado presente en Madrid, Abu Dabi, Palm Beach —en Mar-a-Lago—, Quito, Guayaquil, Miami y Nueva York, con ediciones acompañadas institucionalmente por las misiones diplomáticas del Ecuador. Según estimaciones preliminares proporcionadas por el presidente de TEON, la plataforma ha alcanzado directamente a más de un millón de personas y generado alrededor de 100 millones de impactos mediáticos internacionales, equivalentes a un valor publicitario superior a los US$100 millones en favor de la promoción turística y la atracción de inversiones hacia el Ecuador.

Aplicando una tasa prudencial de conversión turística potencial del 0,2 % sobre esos impactos y tomando como referencia un gasto promedio de US$1.300 por viajero, esta exposición podría traducirse en aproximadamente 200.000 visitantes inducidos y un impacto económico potencial de hasta US$260 millones para el Ecuador. Se trata de una proyección preliminar cuya atribución definitiva deberá ser validada mediante un estudio técnico independiente.

Para el presidente de TEON, los pequeños Estados insulares, históricamente rezagados en el acceso al financiamiento internacional y especialmente vulnerables al calentamiento global, pueden dejar de ser considerados únicamente víctimas de la crisis climática para convertirse en líderes de una nueva economía basada en el valor estratégico de sus océanos, su biodiversidad, su patrimonio y su identidad cultural.

La iniciativa plantea a la naturaleza descentralizada como actor y sujeto de derecho internacional, con representación política y económica, capaz de participar en las decisiones y en los sistemas financieros que determinarán el futuro de las naciones.

Durante su regreso a Madrid, Casa Ecuador celebrará las Galas del Imperio Natural, una cumbre que reunirá a representantes de casas reales, gobiernos y organismos internacionales, junto con líderes de las finanzas, la empresa, la ciencia y la cultura.