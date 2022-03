The Batman y Morbius no se verán en Rusia: Disney, Sony y Warner cancelan sus estrenos por la invasión de Ucrania

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

Las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania ya se han hecho notar en la industria cinematográfica. Disney, Sony y Warner Bros. se han sumado al bloqueo a Rusia y han anunciado la cancelación de sus estrenos en el país con motivo de la invasión.

Según The Guardian, Disney ha cancelado todos los estrenos en cines en Rusia, incluida la próxima película de Pixar, Red, que iba a llegar a las salas el 10 de marzo, debido a la "invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria".

"Tomaremos futuras decisiones comerciales en función de la evolución de la situación. Mientras tanto, dada la escala de la crisis de refugiados que está surgiendo, estamos trabajando con nuestras ONGs asociadas para brindar ayuda urgente y otra asistencia humanitaria", ha revelado la compañía que no ha especificado cuánto durará este bloqueo que podría afectar también al lanzamiento de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la nueva película de Marvel Studios cuyo estreno está previsto para el 6 de mayo.

Warner Bros. ha hecho lo propio y ha anunciado su decisión con un comunicado. "A la luz de la crisis humanitaria en Ucrania, WarnerMedia ha pausado el estreno de su largometraje The Batman en Rusia. Continuaremos monitoreando la situación a medida que evolucione. Esperamos una pronta y pacífica solución a esta tragedia", reza el texto. Otras películas de Warner cuyo lanzamiento está en peligro son Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore (estreno en Rusia el 14 de abril) y DC Liga de supermascotas (19 de mayo).

Sony Pictures se ha sumado a la iniciativa, lo que supone que Morbius no llegará a las salas rusas el 24 de marzo tal y como estaba previsto. "Dada la acción militar en curso en Ucrania, la incertidumbre resultante y la crisis humanitaria que se desarrolla en esa región, pausaremos nuestros estrenos en cines planificados en Rusia, incluido el próximo lanzamiento de Morbius. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos aquellos que se han visto afectados y esperamos que esta crisis se resuelva rápidamente", dijo un portavoz de la empresa.

Si bien no es un mercado crucial para Hollywood, Rusia representa una parte significativa de ingresos de taquilla. En 2021 se recaudaron en el país 601 millones de dólares de taquilla, alrededor del 2,8% de las ventas de entradas en todo el mundo.

Disney, Sony y Warner Bros. se suman al bloqueo junto con Netflix, que confirmó que se negaría a emitir propaganda estatal rusa en contra de una ley que ha entrado en vigor en el país este 1 de marzo. La ley exige que los servicios de streaming con más de 100.000 usuarios diarios emitan 20 importantes canales de televisión federales rusos, muchos de los cuales incluyen propaganda del Kremlin. "Dada la situación actual, no tenemos planes de agregar estos canales a nuestro servicio", confirmó un portavoz de Netflix a The Hollywood Reporter.