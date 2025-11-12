The Mills llega por primera vez a España con su "Distintos Tour”

MADRID, 12 Nov (EUROPA PRESS)

Tras más de dos décadas marcando el pulso del rock colombiano, The Mills aterriza por primera vez en Madrid y Barcelona con su gira “Distintos Tour”, un recorrido que celebra su historia, su evolución sonora y el poderoso vínculo con una generación que ha crecido al ritmo de sus canciones.

Con un repertorio de himnos que incluye Guadalupe, Amor Depredador, Odiar y No Olvidar, El Amor Duele y Abran Fuego, la banda promete un viaje musical que combina la energía del rock alternativo con nuevos matices electrónicos y folk, reafirmando su capacidad de reinventarse sin perder su identidad.

“España siempre ha sido un referente para nosotros, artísticamente y como un sueño. Tocar en Madrid y Barcelona es algo que hemos deseado desde hace mucho, así que estamos muy muy emocionados. Musicalmente, una de nuestras canciones más importantes es Lobo hombre en París, nuestro punto de vista de este himno español. Desde artistas íconos como Bunbury hasta actuales como Arde Bogotá nos han inspirado mucho”, asegura Bako, cantante de la agrupación.

Como parte de su paso por España, The Mills ofrecerá un encuentro exclusivo con la prensa el martes 18 de noviembre a las 17:45 horas en La Estupenda (Calle San Roque, 14 – Madrid).

Los medios asistentes podrán conocer de primera mano a esta destacada banda colombiana, y conversar con sus integrantes.

FECHAS CONFIRMADAS DE CONCIERTOS EN ESPAÑA

Como parte de su “Distintos Tour”, The Mills ofrecerá dos conciertos únicos en España: el jueves 20 de noviembre en el Club Sauvage de Barcelona y el sábado 22 de noviembre en la Sala Mon Live de Madrid. Serán dos noches para revivir sus clásicos y descubrir su nueva etapa musical en un formato íntimo, potente y lleno de energía. Estas presentaciones coinciden con el reciente anuncio de su concierto más ambicioso hasta la fecha, que tendrá lugar el 17 de junio de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, donde la banda celebrará sus 20 años de trayectoria, una historia que comenzó como un experimento juvenil de rock alternativo y que hoy representa una de las carreras más sólidas de la música colombiana contemporánea.

UNA BANDA QUE MARCÓ ÉPOCA

Formados en Bogotá en 2007, The Mills se consolidaron rápidamente como una de las agrupaciones más influyentes del rock colombiano contemporáneo. Su álbum Babel (2009) les abrió las puertas del reconocimiento internacional, mientras que Guadalupe (2011) les valió el Premio Shock a Mejor Artista Rock, confirmando su lugar en la escena musical latinoamericana.

A lo largo de su carrera, han compartido escenario con artistas de la talla de R.E.M., The Mars Volta, Keane y Toto, y han participado en los principales festivales de rock de Latinoamérica.

Su estilo, que fusiona rock alternativo, folk y electrónica, sigue evolucionando con fuerza, reflejando una madurez artística que los ha llevado a explorar nuevas sonoridades y conectar con públicos más amplios.

El baterista Diego Cadavid, reconocido actor colombiano que conquistó al público español con su papel en la exitosa serie Café con aroma de mujer, es hoy una pieza clave de la banda The Mills.

Su doble faceta artística —actor y músico— le ha permitido moverse con soltura entre los escenarios y las cámaras, aportando a la banda una energía escénica y una sensibilidad únicas.

Tras incorporarse como baterista, Cadavid reforzó el sonido y la cohesión del grupo, combinando técnica, precisión y una fuerte conexión emocional con la música. Su presencia en The Mills no solo representa el encuentro entre dos mundos —la actuación y el rock—, sino también un puente entre Colombia y España, donde su nombre ya es ampliamente reconocido.