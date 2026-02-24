Tom Hanks será Abraham Lincoln en la adaptación de Lincoln en el bardo - CONTACTO/EUROPA PRESS

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Por primera vez en su prolífica carrera actoral, Tom Hanks encarnará a un presidente de los Estados Unidos. El dos veces ganador del Oscar protagonizará la adaptación cinematográfica del libro superventas de George Saunders, 'Lincoln en el bardo'.

Ha sido Deadline el medio que ha dado a conocer que Hanks se pondrá en la piel de Abraham Lincoln, el decimosexto presidente de Estados Unidos, y uno de los más célebres de la historia, que abolió la esclavitud y lideró al país durante la Guerra Civil. El intérprete también producirá a través de Playtone, junto con su socio Gary Goetzman. El cineasta Duke Johnson, nominado a un Oscar por Anomalista, ejercerá de director y productor.

Según apunta el medio estadounidense, Lincoln el Bardo se trata del primer proyecto de Starburns que entra en producción desde que el estudio anunciara su fondo cinematográfico a principios de este mes de febrero.

El filme mezclará imagen real y animación 'stop-motion' para explorar uno de los momentos más dolorosos de Lincoln, centrándose en su relación con su hijo, fallecido a una temprana edad.

¿DE QUÉ TRATA LINCOLN EL BARDO?

"Febrero de 1862. En medio de la sangrienta guerra civil que divide al país en dos, el hijo de doce años del presidente Lincoln está gravemente enfermo. En cuestión de pocos días, el pequeño Willie muere y su cuerpo es trasladado hasta un cementerio en Georgetown. Los periódicos de la época recogen a un Lincoln deshecho por la pena que visita la tumba en varias ocasiones para guardar el cuerpo de su hijo.

A partir de este hecho histórico, Saunders despliega una historia inolvidable sobre el amor y la pérdida que se adentra en el territorio de lo sobrenatural, allí donde tiene cabida desde lo terrorífico hasta lo hilarante. Willie Lincoln se halla en un estado intermedio entre la vida y la muerte, el llamado Bardo según la tradición tibetana. En este limbo, donde los fantasmas se reúnen para compadecerse y reírse de lo que dejaron atrás, una lucha de dimensiones titánicas surge de lo más profundo del alma del pequeño Willie", reza la sinopsis del libro de Saunders, galardonada con el Man Booker Prize de 2017.