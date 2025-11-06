Toyota proporcionará la flota oficial de vehículos de la edición 51 del Festival de Huelva

HUELVA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Fundación Cultural Festival de Cine Iberoamericano y alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el jefe de Ventas de Toyota Huelva, Francisco Fernández, acompañados del director del Festival, Manuel H. Martín, han suscrito un acuerdo de patrocinio mediante el cual Toyota Huelva proporcionará la flota de vehículos oficiales de la quincuagésima primera edición del certamen onubense, que se celebrará del 14 al 22 de noviembre.

Según ha indicado la organización en una nota de prensa, en virtud de este acuerdo de colaboración, el Festival dispondrá de una flota compuesta por nueve vehículos Toyota, que se utilizarán para los desplazamientos de invitados, premiados, miembros del jurado y personal de la organización durante los días de celebración del evento.

Durante el acto de la firma del convenio, Pilar Miranda ha destacado que "la implicación de empresas como Toyota Huelva demuestra que el Festival es un proyecto compartido por toda la ciudad, que crece gracias también a la colaboración del tejido empresarial onubense". Miranda ha subrayado además que "este apoyo contribuye no solo a facilitar la logística del certamen, sino también a reforzar la imagen de una Huelva comprometida con la cultura".

Por su parte, Francisco Fernández ha señalado que para Toyota Huelva es "un orgullo" acompañar al Festival de Huelva en una cita que "proyecta el nombre de la ciudad a nivel internacional". Asimismo, ha añadido que "esta colaboración encaja plenamente con los valores de Toyota y de Nimo Grupo, centrados en la movilidad eficiente, la innovación y el compromiso con la sociedad onubense".

Nimo Grupo, con más de 40 años de trayectoria en el sector automovilístico, se ha consolidado como "un referente en el desarrollo y la comercialización de soluciones integrales de movilidad, representando a marcas líderes como Toyota y Lexus, y contribuyendo activamente al progreso económico y social de la provincia".