Toyota proporcionará la flota oficial de vehículos de la edición 52 del Festival de Huelva

Toyota propociona la flota oficial de vehículos de la edición 52 del Festival de Huelva. - FESTIVAL DE HUELVA

HUELVA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Fundación Cultural Festival de Cine Iberoamericano y alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el jefe de Ventas de Toyota Huelva, Francisco Fernández, acompañados del director del Festival, Manuel H. Martín, han renovado el acuerdo de patrocinio mediante el cual Toyota Huelva proporcionará la flota de vehículos oficiales de la quincuagésima segunda edición del certamen onubense, que se celebrará del 13 al 21 de noviembre.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, en virtud de este acuerdo de colaboración, el festival dispondrá de una flota compuesta por nueve vehículos Toyota, que se utilizarán para los desplazamientos de invitados, premiados, miembros del jurado y personal de la organización durante los días de celebración del evento.

Durante el acto de la firma del convenio, Pilar Miranda ha destacado que "el compromiso de empresas como Toyota Huelva confirma que el festival es una cita que toda la ciudad siente como propia y que cuenta con el respaldo del tejido empresarial onubense para seguir creciendo". Miranda ha subrayado además que "esta colaboración facilita el desarrollo del certamen y contribuye a proyectar la imagen de una Huelva que apuesta por la cultura".

Por su parte, Francisco Fernández ha señalado que para Toyota Huelva supone "una satisfacción volver a formar parte de un festival que lleva el nombre de nuestra ciudad más allá de nuestras fronteras". "Con este acuerdo reafirmamos los valores que compartimos en Toyota y Nimo Grupo: la apuesta por una movilidad eficiente, la innovación y la implicación en la vida de la sociedad onubense".

Nimo Grupo, con más de 40 años de trayectoria en el sector automovilístico, se ha consolidado como "un referente en el desarrollo y la comercialización de soluciones integrales de movilidad", representando a marcas líderes como Toyota y Lexus, y "contribuyendo activamente al progreso económico y social de la provincia".