'Um filme de verão' y 'La Mami', ganadores de los premios de cine independiente L'Alternativa

El certamen busca acercar un cine "que es difícil ver en circuitos comerciales convencionales"

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Um filme de verão' de Jo Serfaty (Brasil) y 'La Mami' de Laura Herrero Garvín (España, México) han ganado respectivamente el premio a mejor largometraje internacional y mejor filme nacional del 27 festival de cine independiente L'Alternativa de Barcelona.

El jurado ha reconocido 'Um filme de verão' porque es "abierta, luminosa" y apunta potencial y futuro, mientras que de 'La Mami' ha destacado la profundidad psicológica de sus personajes y la forma en que mezcla documental y ficción, según informa la organización en un comunicado este sábado.

El premio a mejor largometraje internacional está dotado con 4.000 euros y el premio a mejor filme nacional con 2.000: los galardonados los han recogido en una gala virtual este sábado emitida en el canal de Youtube de L'Alternativa, que a lo largo de la edición ha emitido entrevistas con una treintena de cineastas.

El premio al mejor corto internacional ha recaído en 'La Fin des rois' de Rémi Brachet (Francia) por su valor artístico y social al retratar la periferia parisina a través de "narrativas alternativas a la precariedad, el aislamiento y el patriarcado".

El premio Don Quijote de largometraje internacional lo ha recibido 'El año del descubrimiento' de Luis López Carrasco (España, Suiza), que "utiliza las palabras de los mismos protagonistas para tratar de entender dónde y cuándo se originó la precariedad en la que viven buena parte de los españoles".

En total, L'Alternativa ha entregado un total de 11 premios en una edición con una programación que apuesta por "la independencia creativa, con el objetivo de acercar al público un cine que es difícil ver en circuitos comerciales convencionales".

MENCIONES ESPECIALES

'A Shape of Things to Come' de Lisa Marie Malloy y J. P. Sniadecki (Estados Unidos) ha recibido una mención especial en la categoría de mejor largometraje internacional: la película ahonda en las raíces de la cultura popular norteamericana, que confronta con "la idea de la radicalidad y la disidencia".

Por su "universalidad, poética de la observación" y capacidad de conmover, el jurado ha concedido una mención especial a 'A sad se spusta vece (Then Comes the Evening)' de Maja Novakovic (Serbia, Bosnia y Herzegovina), en la categoría de mejor corto internacional; también la ha recibido el corto '( ( ( ( ( /*\ ) ) ) ) )' de Saúl Kak y Charles Fairbanks (México), del que el jurado ha destacado su "trabajo sonoro en los espacios públicos" y su compromiso político.

Por último, 'A Febre' (Brasil, Francia, Alemania) ha recibido una mención especial en el premio Don Quijote, por su relato de las condiciones en que viven los pueblos indígenas de la Amazonia y las "contradicciones de su vida, su entorno familiar y su cultura".

EN FILMIN Y EN VIMEO ON DEMAND

En la sección de premios otorgados por los profesionales del certamen se han distinguido siete cintas de España con premios de entre 1.500 y 6.000 euros, destinados a cubrir costes de realización, sonido, iluminación y producción, entre otros.

La 27 edición de L'Alternativa finaliza este domingo 29 de noviembre, tras un centenar de proyecciones, y las películas premiadas pueden verse en las plataformas Filmin y Vimeo on demand.