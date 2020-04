Universal pospone los estrenos de Minions: El origen de Gru, ¡Canta! 2 y Wicked por el coronavirus

MADRID, 2 Abr. (CulturaOcio) -

Siguen sumándose títulos a la lista de estrenos atrasados a causa del coronavirus. Universal ha anunciado que pospondrá los lanzamientos de Minions: El origen de Gru, ¡Canta! 2 y Wicked.

Ya se sabía que la secuela de Minions no cumpliría con su fecha de lanzamiento, ya que la compañía Illumination Entertainment se vio obligada a cerrar su estudio en Francia. Es por eso que la película de animación no estará terminada a tiempo para el 3 de julio de 2020. La cinta finalmente llegará a las salas en verano de 2021. ¡Canta! 2, que iba a estrenarse el 2 de julio de 2021, finalmente lo hará el 22 de diciembre de ese mismo año.

Mientras tanto, con las producciones de Hollywood pospuestas indefinidamente, Universal también ha eliminado Wicked de su calendario de lanzamientos. La adaptación del espectáculo de Broadway se había programado para el 22 de diciembre de 2021, pero ahora ha sido retrasada sin nueva fecha a la espera de poder reanudar la filmación.

Estas películas se suman así a una larga lista de anuncios que han tenido lugar en las últimas semanas. Sony Pictures ha revelado que tendrá que retrasar de varios de sus proyectos, incluidos Morbius, Cazafantasmas: Más allá, Uncharted y Peter Rabbit 2: A la fuga. Los rodajes de Jurassic World: Dominion y La sirenita también se han visto obligados a parar por la pandemia.

Por su parte, algunas series como The Walking Dead, The Flash o Batwoman también han tenido que terminar sus temporadas antes de lo previsto, ya que no se habían grabado algunos de los capítulos finales.