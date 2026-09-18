La Universidad de Alcalá acogerá la exposición fotográfica “Aprender transforma”

Cartel del evento - Cedida

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS)

Desde el próximo 6 de noviembre y hasta el 24 de enero de 2027, la sala de exposiciones Caracciolos de la Universidad Alcalá acogerá una muestra fotográfica que le pone rostro a la transformación educativa en Iberoamérica.

Se trata del resultado de una alianza institucional entre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y Magnum Photos, en la que fotógrafos de esta icónica agencia registraron proyectos de la OEI en 5 países.

La exposición es posible gracias a la colaboración de la Universidad de Alcalá a través de su Fundación General (FGUA) y se podrá visitar de manera gratuita. Asimismo, se realizarán talleres y actividades educativas.

La ciudad de Alcalá de Henares, España, se convertirá este otoño en un espacio de encuentro entre la fotografía documental y la cooperación iberoamericana con la inauguración de la exposición “Aprender transforma”, una iniciativa conjunta de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la agencia internacional Magnum Photos, con la colaboración de la Universidad de Alcalá.

La muestra, gratuita, tendrá lugar en la Sala de Exposiciones de Caracciolos de la Universidad de Alcalá (UAH) del 6 de noviembre al 24 de enero del próximo año. En ella se propone un recorrido visual por el impacto real de la cooperación en la vida de las personas a través de una cuidada selección de imágenes que ponen el foco en historias concretas, rostros y territorios donde la educación, la cultura y la innovación están generando oportunidades.

Bajo la premisa de que la cooperación se entiende mejor cuando se mira de cerca, la exposición, que se podrá disfrutar de manera gratuita, invitará al público a descubrir cómo el aprendizaje transforma comunidades enteras y contribuye a construir un mejor futuro en Iberoamérica.

“Aprender transforma” es el resultado de una alianza institucional entre la OEI —el mayor y más antiguo organismo de cooperación de la región— y Magnum Photos, referente mundial del fotoperiodismo desde hace casi ocho décadas. Ambas instituciones, reconocidas en 2024 con el Premio Princesa de Asturias (a la Cooperación Internacional y a la Concordia, respectivamente), comparten una vocación común: visibilizar, desde sus ámbitos de acción, los procesos que impulsan sociedades más justas, inclusivas y sostenibles.

La exposición reúne el trabajo de cinco fotógrafos de Magnum Photos que han documentado proyectos impulsados por la OEI en cinco países de la región, ofreciendo una mirada plural y profundamente humana sobre la cooperación:

En Argentina, Alessandra Sanguinetti retrata iniciativas centradas en la formación profesional y la inserción laboral de mujeres y hombres en contextos de vulnerabilidad en Buenos Aires, donde el trabajo colectivo se convierte en motor de autonomía y desarrollo.

En Brasil, Cristina de Middel (Premio Nacional de Fotografía 2017 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura de España en 2024) se adentra en Salvador de Bahía para mostrar el papel del Archivo Municipal —gestionado por la OEI— como espacio de preservación de la memoria histórica y su vínculo con el entorno natural y los procesos de desarrollo sostenible.

En la frontera entre España y Portugal, Lúa Ribeira documenta la experiencia de las “Escuelas de frontera”, un programa que fomenta la interculturalidad, el diálogo y la convivencia lingüística entre comunidades a ambos lados de ‘la Raya’.

En Honduras, Thomas Dworzak capta la transformación del municipio de Cantarranas a través de un proyecto integral que articula educación, cultura y emprendimiento como herramientas para el desarrollo local y la cohesión social.

Por su parte, en México, Yael Martínez pone la lente en Durango, en una zona de difícil acceso en la Sierra de México, registrando una iniciativa orientada a la formación docente y la transformación digital en contextos rurales e indígenas y que amplía oportunidades en territorios marcados por la desigualdad y el narcotráfico.

A través de estas cinco miradas, la exposición construye un relato coral que evidencia cómo la educación, la cultura, el arte y el trabajo digno generan comunidad, fortalecen vínculos y abren caminos de desarrollo. Además de la muestra expositiva, “Aprender transforma” incluirá una programación paralela de talleres y actividades educativas que permitirán al público profundizar en los procesos creativos y en las historias detrás de cada proyecto.

La exposición en Alcalá de Henares supone, además, el inicio de un recorrido más amplio, con futuras muestras itinerantes por distintos países de la región, así como la inclusión de las fotografías ganadores de un concurso digital abierto a la sociedad iberoamericana en las redes sociales de ambas instituciones, lo consolida una propuesta cultural que busca acercar la cooperación al conjunto de la ciudadanía.