La Universidad de Huelva (UHU) acoge este jueves el V Encuentro de Pensamiento Ambiental en el marco del OCIb

Cartel del V Encuentro de Pensamiento Ambiental en la UHU. - OCIB

HUELVA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) acoge este próximo jueves 11 de diciembre el V Encuentro de Pensamiento Iberoamericano Ambiental (EPIbA) en la Universidad de Huelva (UHU), "reafirmando" en su decimoctava edición su "compromiso" con "los grandes desafíos contemporáneos".

La cita, que tendrá lugar en la Aula de Grados de la Facultad de Educación desde las 10,00 horas, se consolida como un espacio de análisis "crítico y multidisciplinar" sobre la crisis ecológica, "con especial atención a las realidades y enfoques que emergen desde Iberoamérica", según ha indicado la organización en una nota.

Bajo el lema 'Escrituras de la crisis ecológica en el pensamiento ambiental iberoamericano', esta edición reunirá a especialistas de España y América Latina para analizar los desafíos ecológicos que afrontan estas sociedades y las visiones que, desde las humanidades y la cultura, "ayudan a comprender y enfrentar la crisis ambiental".

El encuentro busca abrir un diálogo multidisciplinar que visibilice cómo la literatura, el pensamiento crítico y determinadas prácticas artísticas "se están convirtiendo en espacios de resistencia y conciencia ambiental frente a la emergencia climática".

La actividad es de acceso libre hasta completar aforo y da derecho a un certificado de asistencia a las personas inscritas que así lo soliciten a través de los siguientes contactos: epibencuentro@gmail.com o david.garcia@dfilo.uhu.es

Este encuentro ecológico se inscribe en la línea de trabajo del OCIb a favor de la conciencia ambiental. Durante este año ha impulsado la creación de un nuevo 'Bosque de la Poesía' en el Paraje Natural Marismas del Odiel, una intervención simbólica que une poesía y naturaleza, combinando sensibilidad literaria y respeto al medio ambiente.

Esta continuidad en su programación "reafirma el compromiso de integrar cultura, memoria y naturaleza", transformando espacios naturales en "foros de reflexión y cuidado ecológico y contribuyendo al fortalecimiento de los vínculos culturales entre Iberoamérica y Huelva".

El V EPIbA es organizado por la Cátedra Juan Ramón Jiménez, la Cátedra de la Provincia y el Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Sostenible (Coideso), forma parte del calendario del XVIII OCIb y cuenta con el auspicio de la Fundación Caja Rural del Sur, la Diputación Provincial de Huelva y la Universidad de Huelva.