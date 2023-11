Urtasun toma la cartera de Cultura: "Vamos a levantar la bandera de cultura frente a la censura y el miedo"

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha tomado este martes 21 de noviembre la cartera de su departamento avanzando que una de sus prioridades será la "libertad de expresión" y buscará "levantar la bandera de la cultura frente a la censura y el miedo".

En el acto de toma de posesión en la sede del Ministerio de Cultura, cogiendo la cartera de manos del anterior responsable del departamento, Miquel Iceta, ha citado al expolítico y exministro de Cultura Jorge Semprún como ejemplo de "todo lo que conviene recordar: la cultura como antídoto contra la barbarie".

"Las lecciones del exiliado no han prescrito y nos muestran su vigencia en una Unión Europea en la que las fuerzas conservadoras y ultraconservadoras están más interesadas en guerras culturales", ha apuntado el nuevo ministro. De hecho, ha reiterado que "hoy son los derechos culturales lo que marca el diseño y realidad" de políticas culturales en la UE.

"Vamos a defender y velar sin tregua, de mano de la ciudadanía, el derecho a la libre expresión, un logro inherente a nuestra democracia, contemplando en la propia Constitución. Y hemos conocido en tiempos recientes en Europa, también en nuestro país, vetos a cantantes, censura de espectáculos, de conciertos, de obras de teatro, e incluso de películas infantiles", ha indicado.

"No habrá vuelta atrás, porque no hay cabida para esto en nuestro tiempo y no hay derecho a la cultura sin libertad de expresión", ha añadido. Urtasun también ha mencionado en su discurso las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

"Si queremos industrias culturales potentes y avanzadas, hay que proteger a quien hace posible esto: este ministerio deberá seguir protegiendo las condiciones laborales", ha indicado, además de aludir a la defensa de la pluralidad lingüística en España "como un patrimonio cultural común".