Buenos Aires y Montevideo acogen la III edición de MASS, muestra de cine español de festivales de San Sebastián y Málaga

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SAN SEBASTIÁN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay) acogerán del 26 de noviembre al 2 de diciembre la tercera edición de MASS, una muestra de seis películas de producción española que formaron parte de las últimas ediciones del Festival de San Sebastián y del Festival de Málaga.

La iniciativa cuenta con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) mediante su línea estratégica de internacionalización de la cultura y del Ministerio de Cultura de España, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

En la capital argentina las proyecciones tendrán lugar en el Centro Cultural 25 de Mayo con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. En Montevideo, la iniciativa tendrá el respaldo de la Agencia del Cine y el Audiovisual de Uruguay (ACAU) y el Centro Cultural de España en Montevideo. Las sesiones se celebrarán en la Cinemateca Uruguaya, que también albergará dos mesas redondas cuyo contenido se anunciará próximamente.

MASS comenzará en Buenos Aires del 26 al 28 de noviembre y continuará en Montevideo del 30 de noviembre al 2 de diciembre, en el marco de Ventana Sur 2026. José Luis Rebordinos y Juan Antonio Vigar, respectivos directores de los festivales de San Sebastián y Málaga, encabezarán la delegación española, que se completa con miembros de los equipos de las películas que las presentarán ante el público y participarán en el coloquio posterior a los pases.

Por parte del Festival de San Sebastián, el cineasta Javier Ruiz Caldera presentará la película '5 minutos más', que concursó en la Sección Oficial y obtuvo la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto para Javier Cámara. Javier Giner, que participó en New Directors con 'Esta soledad', mostrará su debut en el largometraje en compañía de la actriz Marina Salas. Completa la selección donostiarra 'Jaleos', una película de no ficción de Isaki Lacuesta que propone una mirada singular al mundo del flamenco.

El programa vinculado al Festival de Málaga incluye el título que se alzó con la Biznaga de Oro a la mejor película española, 'Yo no moriré de amor', cuya directora, la debutante Marta Matute, participará en MASS junto a Júlia Mascort, ganadora de la Biznaga de Plata a la mejor interpretación femenina.

Tras obtener el Premio Teddy en el Festival de Berlín, 'Iván & Hadoum' de Ian de la Rosa logró en Málaga el Premio Especial del Jurado, la Biznaga de Plata al mejor guion y una Mención especial del Jurado para el actor Silver Chicón, que acompañará al director en las sesiones. La cineasta Marta Díaz de Lope Díaz y la actriz Sofía de Iznájar presentarán 'Pioneras. Solo querían jugar', que recibió el Premio del Público en Málaga.

MASS forma parte de los esfuerzos por "impulsar la circulación internacional del cine español y acercar sus nuevas voces y propuestas creativas a públicos de otros territorios".

En su tercera edición, la iniciativa vuelve a favorecer el encuentro entre cinematografías y profesionales de ambos lados del Atlántico, y contribuye a dar visibilidad en Argentina y Uruguay a películas que "destacan por la diversidad de sus miradas, géneros y formas de narrar", han señalado desde el certamen donostiarra.