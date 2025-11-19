Uruguay.- El ciclo de cine español de películas de los festivales de San Sebastián y Málaga regresa a Montevideo y Buenos Aires

El ciclo de cine español de películas de los festivales de San Sebastián y Málaga regresa a Montevideo y Buenos Aires - FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

SAN SEBASTIÁN, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Montevideo (Uruguay) y Buenos Aires (Argentina) acogerán del 24 al 30 de noviembre la segunda edición de MASS, un ciclo de seis películas de producción española que participaron en el Festival de San Sebastián y el Festival de Málaga -evento organizado por el Ayuntamiento de Málaga-.

Producida por OrcaFilms, la iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de España, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y Acción Cultural Española (AC/E) a través de su línea estratégica de internacionalización de la cultura, según han detallado desde el certamen donostiarra.

En Montevideo MASS tiene el respaldo de la Agencia del Cine y el Audiovisual de Uruguay (ACAU), de la Cinemateca y de la Escuela de Cine del Uruguay (ECU), mientras que en Buenos Aires cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el acompañamiento de Aeropuertos Argentina y de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.

MASS, la Semana de los Festivales de Málaga & San Sebastián, ofrecerá seis largometrajes que formaron parte de las más recientes ediciones de ambos certámenes. Del próximo lunes 24 al miércoles 26 se proyectarán en la Cinemateca de Uruguay y del viernes 28 al domingo 30 los seis pases se repetirán en la sala Lugones del Teatro San Martín de Buenos Aires.

Juan Antonio Vigar y José Luis Rebordinos, respectivos directores de Málaga y San Sebastián, presidirán la delegación española, que también incluirá a varios representantes de los equipos de los filmes seleccionados.

PELÍCULAS

Por parte del Festival de San Sebastián se presentarán la película 'Karmele', que fue una de las Proyecciones Especiales de la Sección Oficial y que estará acompañada por su director, Asier Altuna; 'Los Tigres', ganadora del Premio del Jurado a la mejor fotografía, que será presentada por sus productores Koldo Zuazua y Juan Moreno, y 'La cena', que fue programada en las Galas RTVE y estará representada por su director, Manuel Gómez Pereira, y por uno de sus protagonistas, el actor Asier Etxeandia.

Respecto a la programación del Festival de Málaga, se proyectarán 'Sorda', galardonada con la Biznaga de Oro a la mejor película y con la Biznaga de Plata al Premio del Público y que será presentada en las dos ciudades por su realizadora Eva Libertad y su productora Miriam Porte; 'La buena letra', que será presentada por su directora Celia Rico y su protagonista Loreto Mauleón, y 'Una quinta portuguesa', que contará con la presencia de la cineasta Avelina Prat y su productora Miriam Porté.