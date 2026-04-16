El contrabajista internacional Edicson Ruiz interpreta este jueves una obra escrita por Efrain Oscher con la OSRM

El contrabajista Edicson Ruiz actúa como solista en el próximo concierto de la Orquesta Sinfónica de la Región - NOHELY OLIVEROS

MURCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha programado para este jueves el octavo concierto de abono de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia en el Auditorio regional Víctor Villegas, que contará como solista con la figura internacional del contrabajo Edicson Ruiz. De hecho, el programa incluye la obra que el compositor uruguayo Efraín Oscher creó específicamente para el intérprete nacido en Caracas.

Esta obra, 'Concierto para contrabajo', será la protagonista de la primera parte del concierto, que estará dirigido por el maestro venezolano Christian Vásquez, y que combina la creación contemporánea con el repertorio sinfónico más evocador, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Así, la segunda parte, la orquesta interpretará 'Sherezade', una de las obras más célebres del compositor ruso Nicolai Rimsky-Korsakov, inspirada en los relatos de 'Las mil y una noches'.

Para esta obra, el concertino de la OSRM, Darling Dyle, asumirá el papel solista, fundamental en la narrativa musical de la obra.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha indicado que "este concierto vuelve a reflejar el compromiso de la Sinfónica regional con la diversidad estética y la excelencia interpretativa, combinando el talento de un gran solista internacional con dos obras que transportarán al público a un viaje sonoro entre el virtuosismo contemporáneo y el exotismo sinfónico".

El concierto tendrá lugar el jueves, 16 de abril, a las 20.00 horas. Las últimas entradas están a la venta en la taquilla del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas (tfno. 968 343 080) y en las páginas web auditoriomurcia.org y bacantix.com.

CHARLA PRECONCIERTO Y BUS GRATUITO PARA LOS ASISTENTES

Antes del concierto, a las 19.15 horas, habrá una charla con los protagonistas, quienes ahondarán en detalles de las obras que se escucharán a continuación, de sus compositores, curiosidades del programa, etc.

Al término del concierto, como es habitual, el público podrá hacer uso de la Línea Sinfónica, un autobús gratuito que traslada a los asistentes al concierto hasta el centro de Murcia, efectuando paradas en las principales calles y avenidas de la ciudad.