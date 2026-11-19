Uno de los espectáculos incluidos en la agenda cultural de la Comunidad para este fin de semana - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El estreno en España de la nueva creación de la coreógrafa estadounidense Faye Driscoll, el flamenco contemporáneo de David Coria y la dramaturgia del uruguayo Sergio Blanco protagonizan este fin de semana la agenda cultural de la Comunidad de Madrid, que continúa desplegando la programación del 44º Festival de Otoño con teatro, danza y música en distintos escenarios de la región.

El Festival de Otoño encara así una nueva semana en Teatros del Canal, que recibirán el viernes y el sábado 'flesh chariot, chariot of flesh', primera colaboración entre Faye Driscoll y la compañía sueca Cullberg.

Sobre las mismas tablas pasará 'Pachuquismo', de la compañía estadounidense La Mezcla, dirigida por Vanessa Sánchez. La propuesta combina danza y memoria histórica para reconstruir los disturbios del 'zoot suit' de 1943 y abordar la discriminación sufrida por la comunidad mexicano-estadounidense.

Según destaca el Ejecutivo autonómico en un comunicado, la creación teatral tendrá uno de sus principales reclamos en 'La ira de Narciso', una de las obras más reconocidas del dramaturgo uruguayo Sergio Blanco, que podrá verse hasta el 6 de diciembre en la Sala José Luis Alonso del Teatro de La Abadía.

La programación del Festival de Otoño incluye también 'Historia de un jabalí', fruto de la colaboración entre el director chileno Cristián Plana y el dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón. La obra podrá verse este jueves en el Centro Sociocultural El Soto de Móstoles y el sábado y el domingo en los Teatros del Canal.

Por su parte, Consuelo Iturraspe y Laura Sbdar presentan 'Un tiro cada uno', a partir de un texto de Mariana de la Mat. La propuesta llegará este jueves y viernes a la Sala Cuarta Pared y el sábado al Auditorio Pilar Bardem de Rivas-Vaciamadrid.

En La Cabrera, el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte recibirá 'Collons!', de Verónica Pallini y Marco Canale, una creación participativa que invita a reflexionar sobre las masculinidades contemporáneas.

Completa este apartado 'El corazón de Ester', la nueva creación del malagueño Alberto Cortés, programada hasta el domingo en Contemporánea Condeduque.

DAVID CORIA LLEVA 'BABEL. TORRE VIVA' A MÓSTOLES

El flamenco y la danza contemporánea confluirán también en 'BABEL. Torre viva', la nueva creación del bailaor David Coria, que podrá verse este sábado en el Teatro del Bosque de Móstoles.

Tras su paso por citas internacionales como Montpellier Danse, el Festival de Arte Flamenco de Mont-de-Marsan y la Bienal de Flamenco de Sevilla, Coria presenta una pieza que reúne a intérpretes de diferentes procedencias para reflexionar sobre la convivencia, la diversidad cultural y el diálogo.

El espectáculo cuenta con dramaturgia de Alberto Conejero, la participación del cantaor David Lagos y la colaboración artística de Luz Arcas, Premio Nacional de Danza.

La música tendrá igualmente un espacio destacado en la programación del Festival de Otoño, con conciertos en la Sala de Cristal de los Teatros del Canal.

La cantante estadounidense Sorvina actuará el viernes en este espacio y ofrecerá un segundo concierto el sábado en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez. Ese mismo sábado, la artista británica Izo FitzRoy presentará en la Sala de Cristal su último trabajo, 'Humour Me'.

MARÍA VELASCO, LUCÍA TRENTINI Y EL TEATRO MUSICAL

Fuera de la programación del Festival de Otoño, el Teatro de La Abadía mantendrá hasta el domingo 'Mantener fuera del alcance de los niños', la nueva creación de María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024.

El Corral de Comedias de Alcalá de Henares acogerá este viernes y sábado 'Elektra. Bizarra y doméstica opereta para cocina', de la creadora uruguaya Lucía Trentini.

Por su parte, el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial recibirá este jueves 'Rebovina Divas Live', de la compañía gallega De Vacas. La programación continuará el sábado con 'Juancaballo', creación de Juan Berlanga dirigida por David Coria.

El Centro Cultural Paco Rabal ofrecerá también el sábado dos propuestas escénicas: 'Zorra Dorada', de Elisa Forcano, y 'Amadeo(s)', de la compañía portuguesa Teatro Art'Imagem.

Mientras, el Centro Cultural Pilar Miró acogerá este jueves 'Todas las mujeres que habito', de Ángela Conde; el viernes, 'Yo, La Lupe', de Pablo Guevara; y el sábado, 'El asesinato de Óscar Wilde', de Ricardo Lindo.

'MADAMA BUTTERFLY', 'LA DESCONQUISTA' Y 'ÓPERA DE LOS TRES CENTAVOS'

Comos es habitual, la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid llevará durante el fin de semana una amplia programación de teatro, música, lírica, danza y espectáculos familiares a numerosos municipios madrileños.

Así, Alcalá de Henares recibirá el viernes 'Campeones. La obra'; Collado Villalba acogerá 'Rinconete y Cortadillo'; y Leganés ofrecerá 'En el viento (Libros con alas)'.

La programación continuará con 'El abrazo', en Meco; 'La protagonista', en Móstoles; 'La ópera de los tres centavos', en Parla; '¡Ahora!', en Pinto; y 'Cuento de Navidad', en Torrejón de Ardoz.

El sábado, Collado Villalba recibirá 'Madama Butterfly', mientras que Colmenar Viejo acogerá 'La comedia de la olla' y Coslada ofrecerá 'Burladas'.

También podrán verse 'Esencia', en Leganés; 'La ópera de los tres centavos', en Pozuelo de Alarcón; 'De tripas corazón', en San Martín de Valdeiglesias; y 'Pijama para seis', en Villa del Prado. La jornada se completará con 'La desconquista', de Ron Lalá, en Villanueva de la Cañada.

El domingo, la programación estará especialmente orientada a diferentes públicos, con propuestas como 'Hay un gallo en tu tejado', en Alcorcón; 'Pepita Grillo', en Majadahonda; y 'Experiencias con los cinco sentidos', en Manzanares el Real.

También llegarán 'En el viento (Libros con alas)' a Móstoles; 'La doncella guerrera' a Rivas-Vaciamadrid; y 'El viaje de Nuru' a San Martín de la Vega. Completan la cartelera dominical 'La comedia de la olla', en Tres Cantos, y 'Gool', de Yllana, en Valdemoro.

EXPOSICIONES GRATUITAS

La agenda expositiva incorpora este fin de semana como principal novedad 'La corriente del confort. De lo cotidiano a lo heroico', la nueva muestra del artista Miki Leal, que abrirá sus puertas el viernes en la Sala Alcalá 31.

Junto a esta novedad, el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA), en Alcalá de Henares, mantiene 'Visigodos en Madrid', una de las principales propuestas expositivas de la región. El recorrido expositivo del museo se completa con 'Dientes de sable' y 'El Abrigo del Monte: un grupo magdaleniense en la sierra de Madrid'.

El Siglo de Oro continúa protagonizando varias propuestas, entre ellas 'Madrid en el Siglo de Oro. Crisol de destinos y desembarco de genios', en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; y 'Madrid en el teatro español del Siglo de Oro', en la Biblioteca Regional de Madrid. A ellas se suma 'Retratar el mestizaje: las series de castas en la América del siglo XVIII', en la Casa Museo Lope de Vega.

En Móstoles, el Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) mantiene una amplia programación dedicada a la creación contemporánea. Entre sus propuestas figura 'El listado', de Nadia Barkate y Fátima Moreno, que ofrece una lectura de las colecciones del museo y de la Fundación ARCO.

También podrá visitarse 'El cielo y la tierra', de Antonio Ballester Moreno, una intervención que reflexiona sobre el paisaje, la educación y los procesos creativos.

La programación se completa con 'Antidotum Tarantulae', de Blanca Gracia, una instalación audiovisual inspirada en la mitología y el folclore popular, y 'Tetuan, Tetuán', de Adrian Schindler, que analiza las huellas del pasado colonial español en Marruecos.