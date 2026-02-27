Publicado 27/02/2026 18:49

El 'Festival Internacional de cuento literario Aldecoa' celebrará del 10 al 14 de marzo su tercera edición

Durante cinco días, el festival ofrecerá conversaciones literarias, mesas redondas, lecturas, un taller en euskera y propuestas que conectan literatura, música y cine
Durante cinco días, el festival ofrecerá conversaciones literarias, mesas redondas, lecturas, un taller en euskera y propuestas que conectan literatura, música y cine - DFA

VITORIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'Festival Internacional de cuento literario Aldecoa' celebrará del 10 al 14 de marzo su tercera edición en Vitoria-Gasteiz y Laudio-Llodio, y reforzará su proyección internacional con la participación de autoras procedentes de Uruguay y Argentina e invitados de Iparralde, junto a algunas de las voces más destacadas del relato breve en el ámbito estatal y vasco.

Durante cinco días, el festival ofrecerá conversaciones literarias, mesas redondas, lecturas, un taller en euskera y propuestas que conectan literatura, música y cine, según ha informado la Diputación Foral en un comunicado.

Esta edición amplía además su alcance territorial con una actividad en Laudio-Llodio, consolidando su presencia en el conjunto de Álava. La dimensión internacional del programa se plasma con la presencia de la uruguaya Fernanda Trías y de las argentinas Clara Obligado y Valeria Correa Fiz, tres autoras con trayectorias reconocidas en la narrativa breve contemporánea.

Junto a ellas, el festival contará con autores de referencia como Manuel Rivas y Juan Garzia, cuyas trayectorias consolidadas sitúan al cuento en el centro del panorama literario actual y refuerzan el diálogo entre distintas tradiciones narrativas.

El programa incorpora también a nuevas voces con creciente proyección, como Irene Reyes-Noguerol o Xan Idiart, y a figuras clave de la literatura vasca contemporánea como Uxue Alberdi.

Además, se presentarán 'Un bucle de tiempo', obra de Fernando Garriga, Premio Aldecoa 2025, y se contará con la presencia de Ruben Sánchez Bakaikoa, ganador de la Beca Aldecoa 2025. Asimismo, se reforzará una apuesta por la hibridación artística con propuestas que conectan literatura y música, como la colaboración entre Uxue Alberdi y Eñaut Elorrieta; y literatura y cine, en una sesión conducida por José Ovejero.

La diputada de Cultura y Deporte, Ana del Val, ha afirmado que el Festival Internacional de Cuento Aldecoa "se ha consolidado como una cita imprescindible en nuestro territorio", y que su crecimiento en las tres ediciones que se han celebrado "demuestra que el relato breve tiene un espacio vivo y relevante en Álava".

Contador

Contenido patrocinado