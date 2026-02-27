Durante cinco días, el festival ofrecerá conversaciones literarias, mesas redondas, lecturas, un taller en euskera y propuestas que conectan literatura, música y cine - DFA

El 'Festival Internacional de cuento literario Aldecoa' celebrará del 10 al 14 de marzo su tercera edición en Vitoria-Gasteiz y Laudio-Llodio, y reforzará su proyección internacional con la participación de autoras procedentes de Uruguay y Argentina e invitados de Iparralde, junto a algunas de las voces más destacadas del relato breve en el ámbito estatal y vasco.

Durante cinco días, el festival ofrecerá conversaciones literarias, mesas redondas, lecturas, un taller en euskera y propuestas que conectan literatura, música y cine, según ha informado la Diputación Foral en un comunicado.

Esta edición amplía además su alcance territorial con una actividad en Laudio-Llodio, consolidando su presencia en el conjunto de Álava. La dimensión internacional del programa se plasma con la presencia de la uruguaya Fernanda Trías y de las argentinas Clara Obligado y Valeria Correa Fiz, tres autoras con trayectorias reconocidas en la narrativa breve contemporánea.

Junto a ellas, el festival contará con autores de referencia como Manuel Rivas y Juan Garzia, cuyas trayectorias consolidadas sitúan al cuento en el centro del panorama literario actual y refuerzan el diálogo entre distintas tradiciones narrativas.

El programa incorpora también a nuevas voces con creciente proyección, como Irene Reyes-Noguerol o Xan Idiart, y a figuras clave de la literatura vasca contemporánea como Uxue Alberdi.

Además, se presentarán 'Un bucle de tiempo', obra de Fernando Garriga, Premio Aldecoa 2025, y se contará con la presencia de Ruben Sánchez Bakaikoa, ganador de la Beca Aldecoa 2025. Asimismo, se reforzará una apuesta por la hibridación artística con propuestas que conectan literatura y música, como la colaboración entre Uxue Alberdi y Eñaut Elorrieta; y literatura y cine, en una sesión conducida por José Ovejero.

La diputada de Cultura y Deporte, Ana del Val, ha afirmado que el Festival Internacional de Cuento Aldecoa "se ha consolidado como una cita imprescindible en nuestro territorio", y que su crecimiento en las tres ediciones que se han celebrado "demuestra que el relato breve tiene un espacio vivo y relevante en Álava".