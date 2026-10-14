La iniciativa Proyecta presentará en Ventana Sur 12 proyectos de cineastas en busca de coproducción - SSIFF

SAN SEBASTIÁN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La novena edición de Proyecta, iniciativa fruto de la colaboración entre Ventana Sur, el Marché du Film-Festival de Cannes y el Festival de San Sebastián, acogerá la presentación de doce proyectos de cineastas que buscan financiación y partners para sus primeras o segundas películas. Ventana Sur se celebrará en Montevideo (Uruguay) entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre.

Durante el transcurso de la actividad, representantes de los proyectos seleccionados tendrán la ocasión de darlos a conocer a empresas productoras, agencias de ventas internacionales y responsables de programación de festivales con el objetivo de fomentar las coproducciones entre Europa y América Latina, según han explicado desde el certamen donostiarra.

Proyecta consistirá en una sesión de 'pitchings' que tendrán lugar de manera presencial el miercoles 2 de diciembre a cargo de los productores de los proyectos, además de otros eventos profesionales de 'networking'.

Desde el Festival de San Sebastián han detallado que los proyectos seleccionados este año reflejan una amplia diversidad, tanto temática como geográfica. Nueve de ellos proceden de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Perú y Uruguay, y siete cuentan con producción mayoritaria o coproducción española, francesa o italiana.

Entre ellos, 'Cara Sucia' de Ignacio Acconcia González, e 'Isabel Hernández' de Giorgio Giampà, tendrán una nueva oportunidad de presentarse ante una audiencia de profesionales tras su paso por el 15º Foro de Coproducción Europa-América Latina del Festival de San Sebastián.

Los proyectos seleccionados se completan con 'Cabildo 71' de Victoria Pena Echeverría, 'Conejos' de Sara Nanclares, 'El lugar y la esperanza' de Ariagna Fajardo Nuviola, 'Huaco Retrato' de Melina León, 'La Ausencia' de Jorge Sistos Moreno, 'La Otra Montaña' de Horacio Reyes Páez, y 'Los Mejores Días' de Maria Zanetti.

Los proyectos seleccionados optarán a diferentes premios: un proyecto podrá participar en el Sorfond Pitching Forum del año siguiente, donde tendrá oportunidad de ser presentado (siempre que cumpla con sus requisitos) ante posibles coproductores noruegos y optar automáticamente a solicitar las ayudas del fondo si el proyecto consigue coproducción noruega. Además, dos productores serán invitados al Festival de San Sebastián en 2027.

Todos los proyectos optarán también al Premio Sideral Cinema, que consiste en la precompra de los derechos internacionales de una de las futuras películas por un mínimo garantizado de 10.000 euros y al nuevo Premio ArteKino International Award por valor de 6.000 euros. Estos galardones, junto a otros eventos de 'networking', servirán para impulsar la internacionalización de los proyectos y acelerar su desarrollo