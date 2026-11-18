Kursaal. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantautor uruguayo Jorge Drexler, el tenor Xabier Anduaga, la bailarina Lucía Lacarra o el grupo madrileño La La Love You actuarán en el marco de la programación Kursaal Eszena, del Auditorio Kursaal de San Sebastián, en 2027. Se ofrecerán en total 25 espectáculos, nueve de música clásica, entre ellos dos óperas en formato concierto y dos ballets; diez de música popular y seis conciertos familiares y las entradas sueltas están ya a la venta.

En rueda de prensa en la capital guipuzcoana, el director gerente del Kursaal, Iker Goikoetxea, acompañado de la concejal delegada de gobernanza abierta y cultura de San Sebastián, Ana López, de la directora de Cultura de la Diputación foral de Gipuzkoa, María José Tellería, y de Patrick Alfaya y Esther Fernandino, responsables de la programación, ha presentado la nueva temporada de Kursaal Eszena.

López ha destacado la "diversidad y calidad" de la nueva programación, "amplia y plural", que entiende la cultura como "abierta, exigente y accesible". Además, ha puesto en valor la respuesta que cada año da a Kursaal Eszena la ciudadanía donostiarra, que es "curiosa y comprometida" con la cultura. Por su parte Tellería ha subrayado que se trata de una programación "de primer nivel", tras la cual hay "muchísimo trabao" y ha subrayado que los datos reflejan que el Kursaal es "un proyecto del territorio".

También ha recordado que Kursaal Eszena ofrece el servicio gratuito Kursaal Eskura que facilita el acceso a su programación a público procedente de municipios guipuzcoanos alejados de San Sebastián ofreciendo un servicio de autobús gratuito desde los mismos y que retorna a cada localidad tras el espectáculo.

Por su parte, Goikoetxea ha indicado que la programación de Kursaal Eszena en 2027 ofrecerá 25 espectáculos, nueve de música clásica, diez de música popular y seis conciertos en familia para "disfrutar del trabajo de artistas donostiarras y guipuzcoanos que triunfan en el territorio pero también a nivel internacional", como el tenor donostiarra Xabier Anduaga, la bailarina Lucía Lacarra, la cantante Izaro y la violinista Maite Larburu. La propuesta se cmpleta con otros nombres y propuestas de música clásica, danza, pop o público familiar.

Alfaya ha detallado que la programación de Kursaal Eszena en 2027 comenzará el 25 de enero con el concierto de la Kammerorchester Basel, bajo la dirección de Kristian Bezuindenhout y con un programa centrado en Mozart y Kraus que contará con la violinista Alina Ibragimova como solista.

Además, el 3 de febrero el tenor donostiarra Xabier Anduaga encabezará el elenco solista de la ópera de Donizetti 'Lucia di Lammermoor', que se presentará en formato concierto bajo la dirección de Daniela Candillari. Será la primera de las dos óperas programadas en el año que también contará con dos ballets.

Alfaya ha indicado que, en fechas previas a la Semana Santa, el 14 de marzo Conductus Ensemble, orquesta y coro creados y dirigidos por Andoni Sierra, estrenará una versión escenificada de 'La Pasión según San Mateo' de Bach, según una nueva propuesta escénica de Emilio López.

El 25 de abril los Solistas de la Helsinki Baroque Orchestra con la violinista vasca Maite Larburu, entre ellos, interpretarán un programa centrado en Bach, con Pierre Hantaï y Aapo Häkkinnen como solistas de clave. La primera cita del año con la danza será el 7 de mayo de la mano de Lucía Lacarra Ballet con su espectáculo 'AI (Amalur Indarra)'.

Tras el paréntesis veraniego el apartado de música clásica de la programación de Kursaal Eszena se retomará el 16 de octubre con el catalán Jordi Savall acompañado de sus agrupaciones Le Concert des Nations y La Capella Nacional de Catalunya, que abordarán en el Año de Beethoven una versión concierto de su única ópera, 'Fidelio'. El 29 de octubre recalará en el Kursaal la Akademie für Alte Musik Berlin (Akamus) con un programa dedicado a Mozart que girará en torno a su 'Gran Partita'.

El 23 de onviembre el Ballet de la Ópera de Berna presentará la 'Carmen' del coreógrafo Jirí Pokorn y el 22 de diciembre la Finish Baroque Orchestra y el Collegium Vocale Gent interpretarán el 'Mesías' de Haendel bajo la dirección del australiano-neerlandés Benjamin Bayl.

MÚSICA POPULAR

En cuanto a las propuestas de música popular, Fernandino ha dado cuenta de que la banda madrileña La La Love Your actuará el 28 de enero en el marco de su Tour Intergaláctico para presentar su cuarto álbum de estudio '¿Por qué me miráis así?'.

Además, en febrero la cantautora vizcaína Izaro regresará a Kursaal Eszena dentro de la gira de presentación de su nuevo trabajo 'Arkitektura'. A la fecha anunciada hace meses, 13 de febrero, con entradas agotadas se añade una nueva cita el viernes 12 de febrero.

El 16 de mayo pasará por el cnatautor un homenaje a Benito Lertxundi, el espectáculo 'Benito Lertxundi: Ondarea' que pretende ser un ejercicio de transmisión colectiva del repertorio de "uno de los pilares de la canción vasca", bajo la dirección de Migel Zeberio y con la Et Incarnatus Orkestra y los coros infantiles Iparralai, Musika Eskola de Baxe Nafarroa, Laskorain Abesbatza de Tolosa y Easo Txiki Abesbatza de San Sebastián.

El 22 de mayo el cantautor uruguayo Jorge Drexler, ganador de 18 premios Grammy Latino y un Oscar, presentará en Kursaal Eszena su último disco 'Taracá', que recupera el candombe, manifestación musical propia de Uruguay con raíces africanas que fusiona con samba, milonga, murga uruguaya arreglos electrónicos y música sinfónica. Fernandino a avanzado "posibles sorpresas" en este apartado de la programación, ya que, por motivos de agendas, sólo se ha presentado el primer semestre del año.

CONCIERTOS EN FAMILIA

En cuanto a los conciertos familiares, Alfaya ha dado cuenta de que el ciclo Musika Familian arrancará el 24 de abril con 'Brassstorm' de la mano de Euskadiko Orkestraren Musika Gela, una propuesta dirigida a menores de 12 años. El 15 de mayo la compañía Teatro Che y Moche, que se estrena en el Kursaal, presentará el espectáculo sin palabras 'Lau urtaroak ez dira lehen ziren hura', sobre 'Las cuatro estaciones' de Vivaldi.

El 23 de octubre debutará también en el auditorio donostiarra Diabolus in Musica con su espectáculo 'Operación ópera' que convierte la ópera en una aventura con 'Aida' de Verdi. Finalmente, el 20 de noviembre Easo Abesbatza ofrecerá 'Zomozorroak', una fábula sobre música de Grieg y Hummel con libreto de Marta García. También habrá Conciertos Escolares en colaboración con Euskadiko Orkestra.

ABONOS Y ENTRADAS

Las entradas sueltas están a la venta desde este miércoles en la web y taquillas del Kursaal y, como es habitual, hay abonos de música clásica con un descuento del 20% y de temporada con una 15% de descuento. Además, los socios Eszena Kide disfrutarán de un 10% de descuento en la compra de una entrada para cada espectáculo.