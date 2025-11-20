Uruguay.- El presidente de la Diputación de Pontevedra viaja a Argentina para la cesión de 'A derradeira lección do mestre'

Archivo - Fotografías: O Cadro De Castelao ‘A Derradeira Leición Do Mestre’ Atrae 11.000 Visitantes No Seu Primeiro Mes De Exposición No Gaiás - XUNTA DE GALICIA - Archivo

PONTEVEDRA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, encabeza un viaje institucional del gobierno provincial a Argentina y Uruguay con el objetivo principal de cerrar la cesión temporal del cuadro de Castelao 'A derradeira lección do Mestre' para el Museo de Pontevedra.

López partirá este sábado a Buenos Aires junto al vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, y el diputado de Cultura, Jorge Cubela, con una agenda que incluye encuentros con la colectividad de gallegos emigrados tanto en la capital argentina como en Montevideo.

Así, se busca completar la mayor colección artística del intelectual galleguista que custodia el Museo de Pontevedra y como broche a la conmemoración del 75 aniversario del fallecimiento del escritor y artista rianxeiro.

El Centro Gallego de Buenos Aires es el titular de esta emblemática obra de arte de la que el Museo provincial guarda el dibujo original. Las negociaciones están muy avanzadas y solo queda firmar el contrato de cesión pactado hace un mes con la visista de su presidente, José María Vila Alén, a Pontevedra.