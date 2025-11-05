Seis obras de mujeres argentinas y uruguayas se estrenan en la Sala Berlanga con el ciclo 'Interautor Teatro'

En la fila superior, de izda a dcha: Las argentinas Polly Bouquet, Julieta Otero y Laura Sbdar. En la fila inferior, de izda a dcha: Las uruguayas Florencia Moreira Figueredo, Virginia Rodríguez y Josefina Trías - SGAE

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE, la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores) y la Asociación General de Autores de Uruguay (AGADU) presentan por tercer año consecutivo el cilo 'Interautor Teatro 2025' con el que seis obras argentinas y uruguayas se estrenarán en la madrileña Sala Berlanga.

El ciclo, que arrancó en septiembre con la visita de tres autores españoles al continente americano, termina con la llegada a Madrid de las dramaturgas Polly Bouquet, Julieta Otero y Laura Sbdar desde Argentina y Florencia Moreira Figueredo, Virginia Rodríguez y Josefina Trías desde Uruguay.

Todas ellas presentarán entre el 24 y el 29 de noviembre de 2025 sus obras en formato de lectura teatralizada y así se reunirán con profesionales españoles del sector para después participar en la mesa redonda 'Puentes escénicos: diálogos entre dramaturgas iberoamericanas'.

Los seis textos tratan temas personales, cimentados en la autoficción, que abarcan desde las relaciones sentimentales, sus celos y miedos, o la paternidad primeriza, hasta las relaciones familiares con sus asperezas y silencios.