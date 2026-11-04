La Xunta impulsa la programación del Centro Dramático Galego en noviembre con casi 60 funciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta impulsa la actividad del Centro Dramático Galego durante el mes de noviembre con una intensa programación escénica con un circuito de cerca de 60 funciones dentro y fuera de Galicia que llevará estas representaciones por diferentes localidades de la Comunidad y también a escenarios de Portugal, Rumanía y de Uruguay.

Según explican en un comunicado, en el ámbito internacional, 'A Gaivota, ensaio aberto' volverá al Teatro El Galpón de Montevideo con un elenco local y representaciones de 5 de noviembre al 11 de diciembre.

Serán un total de doce funciones, los jueves y viernes, de esta coproducción del Centro Dramático Galego con Crémilo, Colectivo 84, el Teatro San Martín de Buenos Aires y el Teatro El Galpón de Montevideo.

Portugal será otro de los principales destinos de la programación con 'E se o meu coração parar'. Esta coproducción con Temblor Teatro, podrá verse el 7 de noviembre en el Centro Cultural Raiano de Idanha-a-Nova y los días 13, 14 y 15, en la Estufa Fria de Lisboa.

Por su parte, 'Auto da Barca do Inferno', coproducción con el Teatro Nacional São João, se estrenará el 12 de noviembre en Oporto, donde permanecerá en cartel hasta el 13 de diciembre. Esta temporada se desarrollará de miércoles a domingo y contará con un total de 24 funciones.

El circuito por Portugal continuará el jueves 19 con 'A serie Clopen', coproducción con Pistacatro Productora de Soños, en el Theatro Circo de Braga. Ese mismo día, 'Dolce far niente', en coproducción con Desattada y Nononon.lab, se presentará en el Teatro Municipal Sá de Miranda de Viana de O Castelo, en el marco del 10° Festival de Teatro de Viana de O Castelo.

Además, 'A gaivota, ensayo aberto' participará en el Festival Interferences de Cluj-Napoca, en Rumanía, con dos representaciones al frente del elenco gallego original el día 18.

PROGRAMACIÓN EN GALICIA

En cuanto a la programación en Galicia, la unidad teatral de la Consellería de Cultura, contará entre sus citas destacadas con el estreno absoluto de 'A culpa', coproducción con Estudio Momento y la Orquesta Sinfónica de Galicia, que se presentará los días 7 y 8 de noviembre, en el Teatro Jofre de Ferrol.

Por su parte, Santiago de Compostela acogerá el estreno de No Kings, parte I: Molestia', los días 14 y 15 de noviembre, en la Cidade da Cultura. Se trata de una coproducción del Centro Dramátitico Galego con la Associação Cultural Turbina, el Teatro Nacional de Luxemburgo y el Teatro São Carlos de Lisboa. Además, la actividad se extenderá también a A Coruña y a A Costa da Morte el viernes 6.

'A fortaleza', coproducción con A Feroz, llegará al Auditorio del Fórum Metropolitano, mientras que Costa da Morte, cartografía de un naufragio, en coproducción con Mariña Lestón, se representará en el Auditorio del Centro Cívico de Malpica.

Se le añade a este calendario, 'A furia da amanita', coproducción con Redrum Teatro, que podrá verse el sábado, día 7, en el Auditorio Municipal de Vigo; 'As formas do amor', en coproducción con Verdeveras Expresiones Artísticas, que llegará el domingo 8 a la Casa de la Cultura A Picota de Mazaricos y, el sábado 14, a la Casa de la Cultura de San Sadurniño. Ese mismo día, 'Memorias dun neno labrego', coproducción con Contraproducións, continuará su gira en Ourense.

Destacan también que, en la segunda mitad del mes llegará 'E se meu coraçao parar', el 17 de noviembre al Salón Teatro de Santiago de Compostela dentro de las Quintas del Camões y, el 19 de noviembre, Territorio regueifa, coproducción con Ainé Producciones y el FIOT, llegará a la Casa de la Cultura de Bertamiráns, en Ames.

Por último, el sábado 21, 'Costa da Morte, cartografía dun naufraxio' tendrá una nueva función en la Casa de la Cultura de Corcubión.