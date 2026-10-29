Cartel del concierto que Milongas Extremas ofrecerá en La Casa del Loco de Zaragoza - LA CASA DEL LOCO

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de música uruguayo Milongas Extremas cruza el Atlántico para traer a Zaragoza el espectáculo "Siempre, Siempre, Siempre", un homenaje a Robe Iniesta, el cantante, guitarrista, compositor y fundador de la banda de rock Extremoduro.

Tras 8 años sin visitar España, Milongas Extremas regresa con un espectáculo que ofrece un repertorio musical en honor a la vida y obra de Robe Iniesta y Extremoduro combinadas con canciones de autoría propia.

"Será un show emotivo de principio a fin que invita al público a mirar al cielo con amor y gratitud", ha avanzado la banda de música latinoamericana.

La gira comenzará este a las 20.30 horas de este viernes, 30 de octubre, en La Casa del Loco, en Zaragoza; y continuará los días 3 y 4 de noviembre en Alicante (Sala Euterpe), el 5 de noviembre en Murcia (Sala Musik), el 8 de noviembre en Valencia (Peter Rock), el 9 de noviembre en Barcelona (La Nau), el 11 de noviembre en Málaga (Sala Marte), el 12 de noviembre en Sevilla (Fun Club), el 13 de noviembre en Madrid (Sala Nazca) y 14 y 15 de noviembre en Plasencia --ciudad natal de Robe Iniesta-- en el Auditorio Santa Ana donde pondrán fin a este show tan especial.

La banda viene de agotar entradas en Montevideo y Buenos Aires y también se ha vendido todo en España, excepto en Zaragoza y en la segunda fecha de Plasencia, donde quedan los últimos tickets disponibles en 'movingtickets.com/?buscar=milongas+extremas'.

Milongas Extremas es una propuesta artística con 18 años de recorrido que fusiona la raíz del folklore uruguayo y la milonga rioplatense con la energía del rock transgresor, logrando una identidad sonora única y una fuerte conexión emocional con el público.

Con una trayectoria consolidada en Uruguay y una proyección regional en expansión, el grupo se caracteriza por su potente propuesta escénica y su capacidad de convocatoria en los principales escenarios de la región.