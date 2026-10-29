Publicado 29/10/2026 20:14

Milongas Extremas cruza el Atlántico para traer el espectáculo "Siempre, Siempre, Siempre"

Cartel del concierto que Milongas Extremas ofrecerá en La Casa del Loco de Zaragoza
Cartel del concierto que Milongas Extremas ofrecerá en La Casa del Loco de Zaragoza - LA CASA DEL LOCO

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de música uruguayo Milongas Extremas cruza el Atlántico para traer a Zaragoza el espectáculo "Siempre, Siempre, Siempre", un homenaje a Robe Iniesta, el cantante, guitarrista, compositor y fundador de la banda de rock Extremoduro.

Tras 8 años sin visitar España, Milongas Extremas regresa con un espectáculo que ofrece un repertorio musical en honor a la vida y obra de Robe Iniesta y Extremoduro combinadas con canciones de autoría propia.

"Será un show emotivo de principio a fin que invita al público a mirar al cielo con amor y gratitud", ha avanzado la banda de música latinoamericana.

La gira comenzará este a las 20.30 horas de este viernes, 30 de octubre, en La Casa del Loco, en Zaragoza; y continuará los días 3 y 4 de noviembre en Alicante (Sala Euterpe), el 5 de noviembre en Murcia (Sala Musik), el 8 de noviembre en Valencia (Peter Rock), el 9 de noviembre en Barcelona (La Nau), el 11 de noviembre en Málaga (Sala Marte), el 12 de noviembre en Sevilla (Fun Club), el 13 de noviembre en Madrid (Sala Nazca) y 14 y 15 de noviembre en Plasencia --ciudad natal de Robe Iniesta-- en el Auditorio Santa Ana donde pondrán fin a este show tan especial.

La banda viene de agotar entradas en Montevideo y Buenos Aires y también se ha vendido todo en España, excepto en Zaragoza y en la segunda fecha de Plasencia, donde quedan los últimos tickets disponibles en 'movingtickets.com/?buscar=milongas+extremas'.

Milongas Extremas es una propuesta artística con 18 años de recorrido que fusiona la raíz del folklore uruguayo y la milonga rioplatense con la energía del rock transgresor, logrando una identidad sonora única y una fuerte conexión emocional con el público.

Con una trayectoria consolidada en Uruguay y una proyección regional en expansión, el grupo se caracteriza por su potente propuesta escénica y su capacidad de convocatoria en los principales escenarios de la región.

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