Valero Lecha, el alcorisano que revolucionó la pintura salvadoreña, protagoniza el nuevo número de Cartillas Turolenses - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pintor alcorisano Valero Lecha revolucionó la pintura de San Salvador y su trayectoria se recoge el número extraordinario, el 14, de la colección de Cartillas Turolenses del Instituto de Estudios Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel.

La publicación "Valero Lecha. El pintor del trópico", se presentará el próximo 6 de septiembre en la Sala Alcor 82 de Alcorisa, cuyo ayuntamiento ha costeado la edición. El acto contará con la presencia e intervenciones del alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo; el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste; y la directora del Instituto de Estudios Turolenses (IET), Inmaculada Plaza.

La presentación se planteará como un conversatorio entre Maite Pérez y el catedrático de Historia del Arte y autor de la publicación, José Luis Pano. Precisamente, a comienzos de 2026, Pano vuelve a esta localidad para recibir el I Premio Valero Lecha por su contribución a la difusión de la vida y obra de este prodigio del pincel.

El evento también contará con la proyección de un vídeo introductorio que mostrará los cuadros más importantes del creador y con las actuaciones en directo del grupo Cuadro de Danzas de Honduras en Bilbao y del cuarteto alcorisano Subrayado de Verde, que interpretará la canción argentina "Canto en la rama".

El nuevo libro de esta serie divulgativa del IET busca acercar al lector la trayectoria vital, artística y docente del artista turolense, que murió en 1976. El primer homenaje que se le rinde en Aragón es en la Sala Cultural Alcor 82, de Alcorisa, en 1987.

TRAYECTORIA

Como se desprende de estas más de cien páginas, Valero Lecha fue un hombre humilde, pero con una gran fortaleza física y moral, tenaz, instruido, ávido de superarse y siempre ilusionado por emprender nuevos proyectos artísticos.

Desde muy joven, suena con llegar a ser un gran pintor. Las expectativas laborales en Alcorisa eran reducidas, así que abandona su pueblo natal y parte hacia el continente americano en 1911.

Sobrevive de manera precaria hasta que es contratado como escenógrafo. Recorre Buenos Aires, Chile, Venezuela, Cuba, Méjico y, en Honduras, abandona los teatros ambulantes. En Tegucigalpa, sale adelante pintando casas residenciales y dando clases de dibujo particulares. Entre sus alumnos, estaba Elidia Martínez, con la que se casó en 1924.

Cuando estallan las revueltas de Tosta, Ferrera y Arias, Valero y Elidia parten desde la capital hondureña hasta San Salvador. Allí, trabaja de día y estudia de noche en la Escuela de Artes Gráficas que dirige Carlos Alberto Imery. En 1931, quiere ampliar sus conocimientos artísticos en España y acude al estudio particular de Cecilio Pla y Gallardo, quien le inculca el gusto por la pintura del natural y por la plasmación correcta de la luz y del color.

Finalizada su formación, Valero abandona Madrid y viaja a Alcorisa, junto con su mujer y sus tres primeros hijos para practicar lo aprendido.

De este período, se conservan muchas obras donde se comprueba su gran dominio de la pintura del natural al representar los rincones alcorisanos típicos y las actividades cotidianas de sus paisanos, así como sus dotes extraordinarias para el retrato.

A finales del verano de 1935, con el presagio de una guerra civil próxima, la familia Lecha Martínez se marcha para fijar su residencia en San Salvador y, en 1937, Valero funda una Academia de Dibujo y de Pintura, que funciona durante más de tres décadas. Los estudiantes que llegan a su centro para formarse, artística y culturalmente, proceden de todas las clases sociales.

La enseñanza es gratuita para las personas que no pueden costearse sus estudios. Cuando la academia cierra, alumnos, exalumnos, autoridades del Ministerio de Educación y el pueblo salvadoreño, en general, le quieren rendir un homenaje por su entrega docente y humana.

A raíz de entonces, las apariciones en prensa se suceden y se conocen los datos más relevantes de su trayectoria profesional. El maestro sigue vivo en el recuerdo de sus numerosos discípulos. De hecho, en el último apartado de la cartilla turolense, se mencionan a varios de los más destacados: Julia Díaz, Raúl Elas Reyes, Noé Canjura, Rosa Mena Valenzuela, Mauricio Mejía y Aleph Sánchez.

HITOS

Algunos de los hitos más importantes de este genio son la concesión de la medalla de oro Diego de Holguín, por parte del Concejo Municipal de San Salvador: del título Doctor Honoris Causa en Ciencias del Hombre y de la Naturaleza, por parte de la prestigiosa Universidad Centroamericana José Simeón Cañas --nunca antes se había entregado a un pintor-- y de la medalla Alfonso X el Sabio.

Aunque siente un respeto profundo por la figura humana e, incluso, explora el arte moderno, tiene una predilección especial por el paisaje. La agudeza de su retina, sumada a su sentido innato para el color, hacen posible que capte todas las gamas cromáticas del mundo tropical.

Los paisajes de Valero Lecha tienen un sello inconfundible, ya sea por la magia de sus empastes o por esa paleta de tonalidades verdosas inigualables.

EL AUTOR

José Luis Pano es catedrático, profesor titular de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, donde lleva a cabo su actividad docente e investigadora, y es Académico de Número de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis --sección de Grabado y Artes Suntuarias--.

Entre 1994 y 2003, es director del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, ha dirigido nueve tesis doctorales y tiene tres sexenios de investigación. También ha comisariado exposiciones, organizado cursos e impartido conferencias en España y América.

Asimismo, es autor de numerosos libros, artículos científicos, ponencias y comunicaciones a congresos. Entre sus títulos, está Valero Lecha: pintor y maestro, un volumen que reúne 350 de sus obras.

SOBRE LAS CARTILLAS TUROLENSES

La colección Cartillas Turolenses nace en 1986. Hasta la fecha, se han publicado un total de 47 títulos, entre los 33 ordinarios y los 14 extraordinarios. Con esta iniciativa se pretendió complementar la línea de investigación científica que había seguido mayoritariamente el IET.

La serie inicia una labor formativa en la que diferentes expertos han ido abordando los temas clave de Teruel y su provincia con un vocabulario fácil y actual, sin olvidad el rigor y la profundidad, convirtiéndose en un material práctico y directo para conocer mejor nuestra tierra.

La gran cantidad de ilustraciones a color, así como los encartes con diapositivas, postales, planos o puntos de libros que incluye su diseño aumentan su atractivo.