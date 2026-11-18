BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El biopic sobre la soprano catalana Montserrat Caballé, 'Biopic', dirigido por la venezolana Patricia Ortega, se estrena mundialmente este miércoles en la sección oficial a competición del Tallin Black Nights Film Festival, que se celebra hasta el 22 de noviembre en la capital de Estonia.

'Caballé' se adentra en su trayectoria vital y artística a través de una narración que transita entre dos etapas fundamentales de su vida: la juventud en Barcelona, cuando, todavía estudiante, se sumerge en la música, y los años de madurez, ya como figura internacional, informan las productoras en un comunicado.

Con Begoña Alberdi y Ana Saavedra en los papeles de Caballé adulta y joven, el reparto de la película incluye a Núria Prims, David Bagés y Mercè Arànega, en una producción de La Claqueta PC, Set Màgic Audiovisual, Amania Films, No Action Capital en coproducción con La Charito, EFD y Menuetto Film.