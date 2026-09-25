Venezuela.- Centro Botín celebra el Día Internacional de las Personas Sordas con actividades sobre la obra de Marisol

Actividad en el Centro Botín - CENTRO BOTÍN

SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Botín celebrará este domingo, 27 de septiembre, el Día Internacional de las Personas Sordas con una actividad conjunta con la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN) inspirada en la obra de la artista venezolana Marisol, quien "encontró en la lengua de signos otra forma de expresión y convirtió las siluetas de manos en un elemento recurrente de sus dibujos".

La iniciativa, que tendrá lugar a las 11.30 horas, permitirá a los participantes conocer más sobre Marisol y descubrir su vínculo con la lengua de signos para, a continuación, trasladarlo a una experiencia compartida, ya que los asistentes se pintarán las manos y aprenderán a signar juntos 'Cuando todo está por comenzar', título de la exposición.

Se trata de una actividad gratuita y para todos los públicos que no requiere conocimientos previos de lengua de signos.

El Centro Botín ha organizado también una segunda actividad complementaria denominada 'Reading Party. Mundos imaginarios', este sábado 26 a las 18.00 horas en el auditorio. Durante esta fiesta de lectura, los participantes se reunirán para leer y compartir su afición por los libros, combinando momentos de lectura individual con otros dedicados a compartir impresiones.

La actividad literaria estará guiada por la periodista Silvia Nortes, asesora de comunicación y creadora literaria de LAVIDITA.

Dirigida a mayores de ocho años, cada participante podrá llevar un libro relacionado con esta temática o con la exposición de Marisol, y quienes no dispongan de uno podrán escoger entre una selección de títulos recomendados por las bibliotecas de Cantabria e inspirados en la muestra.