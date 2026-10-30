El Conservatorio Superior de Música de Aragón acoge el Encuentro Sinfónico de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela

El maestro Gustavo Dudamel dirige los ensayos de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela en el CSMA de Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) se convierte hasta el 31 de octubre en sede del Encuentro Sinfónico de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela.

La agrupación inicia de este modo su gira por España bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel, nuevo director de la Filarmónica de Nueva York.

En total serán cuatro jornadas de trabajo que se han desarrollado en el Auditorio Eduardo del Pueyo del CSMA, a lo largo de las que director conduce los ensayos del encuentro.

Durante estos días más de 160 jóvenes músicos están compartiendo con profesores y alumnos las instalaciones del Conservatorio, con una programación que ha incluido ensayos abiertos para los alumnos de grado del CSMA y también varias charlas divulgativas.

Las actividades se enmarcan en la conmemoración del 50 aniversario del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, conocido como 'El Sistema', un proyecto fundado en 1975 que ha consolidado la práctica musical como motor de inclusión social.

El propio Gustavo Dudamel, formado dentro de esta institución, mantiene una estrecha relación con el proyecto y ha dirigido a sus formaciones en múltiples ocasiones.

El encuentro culminará con una gira de cuatro conciertos por Zaragoza, Alicante, Barcelona y Madrid, fijados entre el 1 y el 5 de noviembre. La primera cita del itinerario tendrá lugar el 1 de noviembre en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor, dentro de la XXXII Temporada de Grandes Conciertos.

Este concierto de apertura se celebra tras haber sido pospuesto en dos ocasiones anteriores: en primer lugar durante el mes de diciembre a causa del cierre del espacio aéreo, y posteriormente debido a los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela.

El repertorio fijado para esta actuación conmemorativa contempla la interpretación de la Sinfonía nº 7 'Leningrado' de Dmitri Shostakóvich, escrita durante la II Guerra Mundial y considerada un símbolo universal de resistencia y esperanza.