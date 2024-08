La Filmoteca d'Estiu presenta el documental valenciano 'Mientras seas tú' de Claudia Pinto Emperador

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca d'Estiu proyecta este martes 13 de agosto, a las 22.30 horas, el documental valenciano 'Mientras seas tú' (2023), escrito y dirigido por la cineasta venezolana Claudia Pinto Emperador y producido por Sin Rodeos Films en coproducción con Nakamura Films y TV3.

La película ha contado con las ayudas a la producción del Institut Valencià de Cultura (IVC), además de las concedidas por el ICAA, y con la participación de RTVE, À Punt Mèdia, Crea SGR y Filmin. Fue estrenada en el Festival de San Sebastián y posteriormente obtuvo el premio Goya al Mejor Documental en 2024, según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

En su equipo técnico y de producción destaca la presencia de los valencianos Óscar Bernàcer, Araceli Isaac Delso, Jordi Llorca Llinares, Joana Martínez e Iván Martínez-Rufat, así como del montador Vicente Navarro. Tanto Sin Rodeo Films como Nakamura Films son productoras valencianas.

Tras cincuenta años en teatro, cine y televisión, Carme Elías es diagnosticada de Alzheimer. Junto a Claudia Pinto, directora y amiga, deciden rodar su tercera y última película juntas para plasmar el último viaje consciente de la actriz.

Los personajes que Carme ha interpretado la acompañan en este trance, mientras las fronteras entre ficción y realidad se desvanecen. Lo que empieza siendo una película secreta y sin pretensiones termina por convertirse en una contundente invitación a vivir el presente.

Sobre los orígenes del documental, Claudia Pinto ha explicado que cuando Carme recibió la noticia de su enfermedad "sólo quería compartirla con su familia y amigos más cercanos, así que 'Mientras seas tú' surge como una película para su entorno más íntimo. Necesitábamos agarrarnos a algo, tener un objetivo común, refugiarnos en un proceso creativo que nos permitiera atrapar de alguna manera aquello que se nos va".

Claudia Pinto también ha señalado que se trata de "la película más difícil que he hecho nunca. Esta vez no he tenido el amparo de la ficción. No hay un ¡acción! ni un ¡corte! que me separe de la realidad. Al igual que Carme, hemos vivido este rodaje en el presente más absoluto. Compartimos sin pudor las dudas, aciertos y desaciertos de un proceso creativo que seguirá en construcción mientras la película se estrena".

PATRIMONIO AUDIOVISUAL VALENCIANO

Como en ediciones anteriores, todas las sesiones de la Filmoteca d'Estiu se abren con la proyección de una muestra de la colección de películas domésticas en pasos estrechos, recuperadas por la Filmoteca Valenciana y digitalizadas y conservadas en su archivo fílmico. Estas proyecciones sirven para recordar la misión esencial del archivo de la Filmoteca: la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva.

Las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles, que no hay sesión. La proyección se inicia a las 22.30 horas y la taquilla se abre a las 21.30 horas. El precio de la entrada general es de 3,50 euros, y 25 euros para el abono de diez sesiones. La programación por días y la venta de entradas anticipadas en línea están disponibles en la web del IVC.

La Filmoteca Valenciana mantiene la oferta cinematográfica en la ciudad durante el mes de agosto con la celebración de la Filmoteca d'Estiu y las proyecciones al aire libre. Los criterios de programación de la Filmoteca d'Estiu son los mismos que se siguen el resto del año en la Sala Berlanga: versión original, calidad en las proyecciones y un precio asequible.