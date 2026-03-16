Venezuela.- Cultura.- Rawayana actuará el 6 de septiembre en el Roig Arena

Rawayana actuará el 6 de septiembre en el Roig Arena - ROIG ARENA

VALENCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La banda venezolana Rawayana, ganadora de un Grammy y de un Latin Grammy, traerá su aclamado nuevo álbum de estudio "¿Dónde está el after?" al Roig Arena el próximo 6 de septiembre, según ha informado el recinto en un comunicado.

En su nuevo y ambicioso proyecto discográfico, Rawayana se embarca en un viaje sensorial a través de 23 canciones que nace de la constante búsqueda humana de experiencias que superen lo vivido. El álbum incluye temas como 'Reyimiller' o 'La Noche Que No Había Uber', sencillo con el que la banda debutó en la prestigiosa vitrina de Gallery Sessions. El LP, además, está lleno de colaboraciones con artistas de la talla de Elena Rose, Manuel Turizo o Carín León, entre otros.

El disco debutó en lo alto de las listas de reproducción de las plataformas digitales, reafirmando la posición de Rawayana como una de las agrupaciones más innovadoras y consistentes de la música latina contemporánea. Las entradas para el concierto de Rawayana salen a la venta el jueves, 19 de marzo, a las 10h, en la web www.roigarena.com.